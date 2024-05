ANCONA La nave dei desideri all’incontrario va. È innegabile. È un destino di segno opposto a quello d’un porto che pensa in grande, tra la consueta ambizione delle maxi-crociere, l’immancabile aspettativa dei super eventi e il vanto della riqualificazione della piazzetta della Casa del Capitano, con panchine, aiuole, alberelli, illuminazione e varchi con veduta sui resti romani. Ma questa volta il paradosso è inciso nei volti, indignati e contratti, delle centinaia di passeggeri che, ieri alle 13 e 30, si sarebbero dovuti imbarcare sulla Superfast. Direzione Igoumenitsa, un comune della Grecia alla periferia dell’Epiro. Un nulla di fatto: un controllo, definito di routine, della Capitaneria ha bloccato il “visto, si parte”. Ed è subito il caos nella Dorica vista mare.

La linea

Ridimensiona lo scenario, soppesa le dichiarazioni, che in serata sono un crescendo, Andrea Morandi. La linea del Ceo dell’omonimo gruppo, agente generale di Superfast Ferries in Italia, è sobrietà innanzitutto: «Semplicemente, abbiamo dovuto annullare la partenza per un problema tecnico. Ci siamo subito attivati per limitare i disagi. Sono problemi che possono capitare». Punto. L’altro volto della stessa medaglia, che vorrebbe essere patinata, ma proprio non riesce, è l’assalto alla biglietteria, diametralmente opposta rispetto alla banchina dove quel traghetto, battente bandiera ellenica, è costretto a non levare l’ancora dall’Adriatico. Scatta un esodo di massa, per non perdere ore preziose e una alternativa. A far saltare i nervi, a quei passeggeri mancati, di certo sono state una cattiva gestione della comunicazione e la mancanza di un piano B che, in uno scalo con un viavai sostenuto come quello di Ancona, dovrebbe sorgere spontaneo. Proprio non c’è pace per un porto che pensa in grande e si perde in un cavillo.

L’esordio

Tenta di contenere il danno d’immagine, a un passo dall’esordio della stagione estiva, Morandi. «Com’è capitato tante altre volte, a tante navi, viene annullata una partenza per ragioni di sicurezza: un’anomalia tecnica rilevata da un’ispezione di routine della Capitaneria». Torna a ripeterlo: «È stato fatto un grande lavoro di squadra con la polizia di frontiera, l’Autorità portuale e la Capitaneria per limitare al massimo il disagio dei passeggeri che sono tornati alla stazione marittima per cambiare il biglietto. Sono stati tutti riprotetti a spese della compagnia per raggiungere la Grecia con altra compagnia, con partenze da Bari o con successive offrendo il pernottamento. Il risultato? Alle 18,30 tutti i passeggeri erano stati sistemati».

Si affida alle attenuanti, Morandi: «Abbiamo gestito situazioni ben peggiori, con cambi di partenze anche in alta stagione con 2mila passeggeri». Lo ammette: «Quando annulli un viaggio, le persone non fanno salti di gioia e se sono rimasti solo in pochi a terra significa che siamo stati bravi». Sarà, ma a fine giornata all’orizzonte si staglia il destino di segno opposto a quello d’un porto che pensa in grande. E perde le occasioni per esserlo.