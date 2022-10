FANO - Priorità alle famiglie cantianesi messe alle corde dalla recente alluvione. Sarà assegnata a loro la quota più consistente dei 23.400 euro raccolti grazie al concertone di domenica scorsa alla rocca Malatestiana. «Gli altri quattro Comuni più colpiti sono d’accordo, si divideranno la parte restante», ha spiegato l’assessore comunale Dimitri Tinti, ieri durante l’incontro in Municipio, convocato per illustrare dati alla mano il successo dell’iniziativa solidale.

Coinvolti 180 i musicisti

«Quasi 18.000 euro – ha dettagliato l’assessore Etienn Lucarelli – derivano da biglietti e donazioni liberali, altri 3.000 dagli incassi devoluti alla causa dai cosiddetti food track, i camioncini dotati di cucina, e 3.750 dalla vendita di magliette ricordo e dei dischi portati da alcuni gruppi musicali. Dalla somma è stata tolta la spesa per la Siae.

Sui due palchi della rocca si sono alternati 26 solisti e 30 band, per un totale di 180 musicisti protagonisti della maratona solidale con i cinque Comuni più colpiti nella nostra provincia dall’alluvione del 15 settembre scorso: Cagli, Cantiano, Frontone, Pergola e Serra Sant’Abbondio. Altre 73 persone erano invece impegnate tra la parte tecnica, i punti ristoro, la vendita di magliette e dischi, i botteghini, la comunicazione, i servizi fotografici e video, la gestione dei due palchi: «Nemmeno un minuto di ritardo nonostante la complessità dell’evento, è stata una cosa eccezionale», ha commentato Clarissa Vichi, un’organizzatrice.

«Teniamo la luce accesa»

Il concertone ha proiettato un faro metaforico sulle tante difficoltà delle popolazioni alluvionate: «Continuiamo a tenere accesa questa luce», ha detto Mattia Priori, anche lui organizzatore, aggiungendo che può essere un buon modo per evitare il lento oblio successivo alle emergenze.

Hanno inoltre preso la parola il sindaco Massimo Seri, deciso a ripetere la manifestazione fra un anno, sempre alla rocca, l’assessora Sara Cucchiarini, Ettore Fusaro di Caritas diocesana, il direttore artistico della rocca, Massimo Puliani, e il musicista Luca Vagnini. Ogni intervento ha evidenziato «la straordinaria energia» percepibile durante la maratona di musica e solidarietà, che ha tuttora un effetto galvanizzante sull’ambiente musicale di Fano e dell’intera provincia. «Organizziamo un altro concerto in piazza Luceoli a Cantiano, appena possibile», ha concluso Puliani.

Il bis con Gualazzi

Il mondo del jazz si mobilita per il ripristino della sala teatrale Capponi a Cantiano, nella nostra provincia il Comune più colpito dalla recente alluvione. Concerto-maratona solidale dalle 11 alle 24 di domenica prossima nel teatro Conti ad Acqualagna: sul palco oltre cento artisti, tra i quali il famoso jazzista urbinate Raphael Gualazzi, alle 19 (nella foto).

L’iniziativa, intitolata Terre Sonore per Cantiano, è organizzata da Fano Jazz Network, Adriano Pedini il direttore artistico. Acquistando un braccialetto da 10 euro all’ingresso del teatro, che ha una capienza di 208 posti a sedere, si potrà assistere a tutti i 18 concerti in programma, che si susseguiranno a ritmo di 45 minuti l’uno dall’altro. In caso di momentaneo tutto esaurito, per vedere l’esibizione musicale successiva sarà necessario attendere che si liberino delle poltroncine.

Concerto d’avvio all’Orchestra Mosaico, diretta da Jean Gambini: 45 tra bambini e ragazzi che hanno partecipato al campus musicale di Fano Jazz by the sea. Il concerto ad Acqualagna sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Fano Jazz Network e su un’apposita parete video posizionata nella vicina piazza. L’alluvione ha provocato ingenti danni nella sala teatrale Capponi a Cantiano, lo scopo del concerto è contribuire all’acquisto di nuove attrezzature.