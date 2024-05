SENIGALLIA Negato dal Comune il suolo pubblico per la manifestazione sulla sicurezza del fiume, che stamattina si farà lo stesso ma in forma itinerante. L’opposizione aveva chiesto uno spazio davanti al vecchio ponte Garibaldi per un presidio alla presenza degli alluvionati. Dopo un vertice di ieri pomeriggio il Pd, capofila dell’iniziativa, ha deciso di proseguire lo stesso. «C’è stato negato il suolo pubblico dal Comune per motivi elettorali – spiega Massimo Barocci, segretario del Pd – ma noi faremo lo stesso una manifestazione pacifica. Non occuperemo il suolo pubblico ma faremo un flash mob itinerante, una passeggiata con striscioni e volantini da distribuire. Vogliamo solo manifestare il disagio che ancora tante persone soffrono».

La sicurezza

Il tema è la sicurezza del fiume, di cui il ponte Garibaldi è diventato un simbolo. «Abbiamo comunicato alla Questura – aggiunge il segretario del Pd –, che non ha fatto problemi ma si è solo raccomandata che non ci siano simboli e candidati e non ci saranno. Qualcuno dovrebbe farsi garante anche della voce dell’opposizione ma in questa città non avviene. Il silenzio elettorale, però, vale solo per noi». Il riferimento è ad un comunicato diramato ieri dal sindaco per fare il punto sugli interventi che si andranno a realizzare nel territorio, tra cui due vasche di laminazione, che vanno ad aggiungersi alla terza di Bettolelle già prevista.

«Questa è una risposta seria – riporta il comunicato del sindaco Olivetti – a chi ancora ha il coraggio di strumentalizzare, per soli scopi di propaganda elettorale, le problematiche del fiume». La Giunta ha inoltre blindato da giugno a settembre le principali piazze, dove in questi quattro mesi non verrà concessa l’occupazione del suolo pubblico per altri motivi e sarà vietato anche fare volantinaggio. «Durante il periodo estivo arrivano numerose richieste di occupazione temporanea di suolo pubblico – si legge nella motivazione - per iniziative di vario genere rivolte all’utilizzo di porzioni di suolo in luoghi intensamente frequentati, che potrebbero comportare un qualche disagio per la collettività in termini di congestionamento della circolazione anche pedonale».

Vietati quindi gazebi, palchi, tensostrutture e banchetti, ad eccezione di quelli per gli eventi del cartellone estivo, limitatamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre in piazza Roma, Foro Annonario, via Ottorino Manni, piazza del Duca, piazza Saffi, Corso 2 Giugno, via Carducci, piazza Garibaldi, via dei Commercianti e piazzale della Libertà. Eventuali istanze per iniziative che si vorranno svolgere in altri luoghi saranno valutate, tenendo conto dell’affluenza di persone ragionevolmente preventivabile nel periodo della richiesta.