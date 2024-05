ANCONA Nel cantiere senza fine dell’ospedale di Torrette si ripassa dal via. Sullo sfondo di una contesa giudiziaria, che blocca da oltre un anno la realizzazione della nuova palazzina direzionale, 3.000 metri quadrati di uffici amministrativi da ricavare nello spazio del parcheggio di fronte al vecchio ingresso, si leva il monito di Armando Gozzini. «Il mio obiettivo è fare presto, rimettere subito in moto l’ingranaggio».

Il commento

Il direttore generale della cittadella sanitaria, a un giorno dalla sentenza del Tar che ha annullato la risoluzione del contratto dalla Cogepa, ribadisce la sua volontà di chiudere la partita entro il 2026. Il Tribunale amministrativo, di fatto, ha riabilitato l’impresa edile napoletana, che s’era aggiudicata un anno fa, per 7,9 milioni, il maxi appalto, indetto dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria, e revocato lo scorso 11 dicembre. Un nodo che s’era stretto, fino a paralizzarne l’attività, sull’iscrizione della ditta alle white list, gli elenchi istituiti presso le Prefetture per rendere più efficaci i controlli antimafia rispetto alle attività imprenditoriali considerate a rischio infiltrazioni.

I presupposti

Non si sbilancia, Gozzini: «Aspettiamo di leggere le motivazioni, poi il nostro ufficio legale deciderà se ci sono i presupposti per ricorrere. Ripeto: il mio solo interesse è che il cantiere riparta». Una fase di transizione che il dg arricchisce di dettagli: «Nel momento della risoluzione del contratto, per via dell'interdittiva antimafia, in realtà le opere erano già ferme da mesi». Un doppio avvitamento che potrebbe contenere in sé l'indicazione della rotta da seguire, ovvero passare oltre e far scorrere la graduatoria della gara. «La questione - resta fermo sulle sue posizioni - è in mano agli avvocati. Non mi stanco di ripeterlo: dobbiamo agire con celerità per far sì che il quartier generale degli uffici sia pronto quando sarà terminato il Materno-infantile». La data-spartiacque è il 2026, quando il nuovo Salesi sarà l’ultimo tassello, dopo il trasferimento di Umberto I e Lancisi, del mosaico degli ospedali riuniti. L’embrione di un piano, la cui riuscita dipende dalla Regione. L'aggiornamento del cronoprogramma con Francesco Baldelli: «Siamo passati alla fase della demolizione della palazzina del vecchio obitorio, dove sorgerà il cuore del pediatrico del futuro. Abbiamo bonificato la zona dall'amianto - dice l’assessore regionale - e a giorni terminerà l’abbattimento delle cabine elettriche in disuso». Sfuma: «Stiamo riorganizzando la camera calda del pronto soccorso, il punto d’accesso delle ambulanze, per evitare interferenza con i lavori».

In fondo al Viale, l’ospedale dei bambini di via Corridoni continua a pulsare: verranno spesi 2 milioni per ammodernare le due sale parto. Gozzini riallaccia i fili di una trama sospesa: «Sta per partire la procedura per l'affidamento della progettazione. A metà del 2025 dovrebbe essere conclusa la riqualificazione». Allontana lo spettro dello spreco di risorse: «In attesa della nuova struttura, l'efficienza del servizio deve essere garantito». Rafforza il concetto: «Il trasloco non sarà immediato, le due realtà si sovrapporranno. Gli spazi - osserva - mancano sempre, magari verranno utilizzati tutti». Altri 2,2 milioni, di fondi Pnrr, verranno spesi per montare le nuove Tac e Risonanza. La cura non ammette pause di sospensione.