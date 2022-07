SENIGALLIA - Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, chiamati dai sanitari del 118, per aiutarli a portare fuori dalla Rocca Roveresca un visitatore che si era sentito male. E’ accaduto venerdì intorno alle 19.

Il paziente era un uomo in sovrappeso che aveva accusato un malore mentre saliva le scale per raggiungere un torrione. I due infermieri e il medico, che gli hanno prestato le prime cure, non sono stati in grado di portarlo giù. Era necessario il ricovero per via delle sue condizioni non ottimali. A quel punto il 118 ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che, arrivati su piazzale del Duca, hanno poi raggiunto la Rocca aiutando a portarlo giù. L’ambulanza è arrivata fino all’ingresso e, dopo aver caricato il paziente, l’ha scortato fino all’ospedale cittadino per le cure del caso. Molte le persone presenti in piazza a quell’ora che si sono preoccupate per quanto stava accadendo.