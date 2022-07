Ancona, in sette su un'auto: scatta la multa della polizia locale

ANCONA - Continuano i servizi straordinari della Polizia Locale di Ancona volti ad accrescere la sicurezza stradale nel capoluogo. Raffica di sanzioni, tra cui quella notificata al conducente di un'auto che trasportava sei passeggeri pur non essendo omologata per farlo. Nella sera di ieri sono stati eseguiti diversi posti di controllo sia in pieno centro, al viale della Vittoria, sia in zona stazione lungo via Flaminia. Oltre ai posti di controllo sono stati verificati, con apposito sistema di rilevazione, 272 veicoli relativamente alla regolarità di assicurazione e revisione.

Le irregolarità



Diverse le irregolarità riscontrate dagli agenti tra le quali guida in stato di ebrezza, mancata copertura assicurativa, revisione non effettuata, occupanti in sovrannumero, passeggeri senza cinta ed alcune inefficienze dei veicoli in merito ai dispositivi di sicurezza.