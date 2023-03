SENIGALLIA - Lavori in corso alla Rocca roveresca per realizzare l’ascensore. Un progetto contestato nei mesi scorsi dall’associazione culturale Italia Nostra che chiedeva di fermarlo perché troppo impattante, e di valutare altre soluzioni. Gli addetti ai lavori rassicurano che non verranno compromesse le mura storiche, tranquillizzando sulle polemiche scaturite non appena era emersa la necessità di abbattere le barriere architettoniche, come previsto dalla legge alla quale anche la Rocca era necessario si adeguasse.

Il cantiere



L’intervento sta interessando la parte laterale del monumento, quella visibile da viale Bonopera venendo dalla stazione ferroviaria, e anche se le impalcature sono esterne, riguarderà la parte interna senza comprometterne l’estetica. Su questo aspetto arrivano rassicurazioni. «Il cantiere in atto all’interno della Rocca Roveresca è dovuto alla realizzazione dell’ascensore che darà modo al monumento di essere visitabile ad un più ampio target di pubblico – spiegano Claudia Casavecchia e Marina Mengarelli dell’Ufficio Comunicazione e Promozione Ministero della Cultura, direzione regionale Musei Marche - così come previsto dalle linee guida sull’accessibilità che prevedono, tra le varie azioni, l’abbattimento delle barriere architettoniche. I lavori, programmati già da tempo e attivati a seguito di attenta valutazione e in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro Urbino, non prevedono l’abbattimento di muri e collocano l’ascensore in luogo visivamente non impattante, in quanto andrà ad occupare degli spazi residuali che non andranno ad inficiare il normale percorso di visita».



Questo intervento consentirà ai diversamente abili di poter accedere all’interno della Rocca Roveresca, come prevede la norma. «Altri lavori in programma alla Rocca – ricordano - che saranno attivati a stretto giro grazie ai fondi del Pnrr prevedono l’adeguamento, l’implementazione e l’efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione a servizio delle sale espositive che renderanno il monumento uno spazio più performante nell’accoglienza di esposizione, mostre ed eventi». La Rocca Roveresca, sempre grazie ai fondi del Pnrr, avrà anche una nuova illuminazione, che rientra tra gli interventi inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune.



Le tappe

Il progetto risale al 2016 ed era stato redatto dalla Società Atlantico Spa, in qualità di gestore degli impianti di pubblica illuminazione, ad un costo stimato sette anni fa di 350mila euro. Il parere favorevole della Soprintendenza è arrivato nel 2019 e nel 2021 è stato approvato il progetto definitivo. Dopo sette anni, l’illuminazione artistica della Rocca verrà realizzata con un costo aggiuntivo di 35mila euro, a causa dell’aumento dei costi registrato nell’ultimo anno. E’ prevista la sostituzione e l’efficientamento di alcuni corpi illuminanti esistenti e la realizzazione di 51 punti luce aggiuntivi. Il progetto, con il nuovo quadro economico, è stato approvato dalla Giunta comunale nelle scorse settimane e verrà realizzato entro l’anno.