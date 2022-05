Rocca di Gradara, elogio alla bellezza ritrovata: aprile da record, 800 ingressi al giorno. Realizzati i nuovi Camminamenti di Ronda

GRADARA - «Nel mese di aprile la Rocca Demaniale ha registrato 800 ingressi al giorno: è palese quanto la bellezza ci sia mancata in questi due anni» incornicia i numeri - cifre rotondissime - il direttore Stefano Brachetti. Silvano Stracci, presidente di Gradara Innova, aggiunge: «Solo nel lungo ponte di Pasqua e Pasquetta, Gradara, i Camminamenti di Ronda e la Rocca Demaniale, hanno segnato oltre 15mila ingressi. Il personale impegnato nelle attività di accoglienza, partendo proprio dal nuovo IAT -Tipico, ha garantito un servizio, come al solito all’altezza che merita la destinazione».





Il sindaco Gasperi, pesando tutto, non ha dubbi: «Gradara si conferma il luogo preferito per le gite fuori porta in occasioni dei ponti delle festività grazie alla continua promozione e valorizzazione delle nostre unicità». Non a caso il Castello di Gradara risulta tra le prime 20 mete più votate dagli italiani, secondo un’indagine condotta dal portale Musement.com, che ha passato in rassegna oltre 2mila attrazioni di tutta la penisola, con quasi 20 mila recensioni.



La grande affluenza segnata in aprile ha ricordato i numeri pre Covid del 2019. «La nostra offerta turistica e culturale ci permette di arrivare al cuore di chi ama la storia, la natura e la bellezza dei borghi storici, uno de “I Borghi più Belli d’Italia” e “Bandiera Arancione del TCI” - sottolinea Gasperi -. La novità di questi giorni è l’ampliamento del nuovo percorso dei Camminamenti di Ronda che permetterà il giro completo delle mura, restaurate grazie ad un bando vinto di circa 600mila euro». Nel 1957, la signora Alberta Porta Natale, vedova di Umberto Zanvettori (ultimo proprietario della Rocca di Gradara), inaugurò i “Camminamenti di Ronda Gradara”, il percorso storico panoramico sulle mura di sud-ovest del borgo medievale. Oggi, a distanza di 65 anni, il Comune Di Gradara ha reso percorribile anche il tratto delle mura a Est. Chi visita Gradara, d’ora in poi, potrà fare una passeggiata dall’alto delle torri e dei merli per quasi tutto il perimetro del castello. Il nuovo ingresso dei Camminamenti di Ronda si trova all’altezza di porta di Levante e per trovarlo basta seguire la fila di cuoricini rossi incastonati lungo via Delle Mura. I biglietti si acquistano all’ufficio Iat - prima di entrare nel borgo. Qui è possibile inoltre comprare il biglietto unico che comprende anche l’ingresso alla Rocca Demaniale. Per info: 0541.964673 e 331.1520659; www.gradara.org.



«In questi primi weekend di primavera, la Pro loco di Gradara ha proposto eventi che potessero soddisfare al meglio i desideri delle famiglie - chiude Tiziano Marchetti, presidente Pro loco di Gradara - Dopo due anni complessi, finalmente abbiamo visto ritornare al Borgo la “folla” dei grandi eventi e dei grandi appuntamenti mettendo anche a disposizione dei visitatori due bus navetta con parcheggio dedicato. Si ringrazia il personale di Coopculture per la collaborazione. Il prossimo evento per le famiglie sarà domenica 15 maggio con “…felici e contenti: Gradara un castello da fiaba”, mentre il giorno prima, sabato 14, la “Notte dei Musei”, con ingresso ad 1 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA