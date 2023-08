SENIGALLIA Bus navette da oggi a domenica per contenere l’assalto al Summer Jamboree, rimasto quest’anno senza treni notturni. «Non sono previsti treni speciali per questa edizione», risponde così dai social lo staff della manifestazione a quanti chiedono informazioni per potersi organizzare. Ciò significa che chi verrà da fuori dovrà raggiungere Senigallia in auto, cercando poi un posto dove lasciarla. I turisti arrivati in altre città senza macchina, invece, dovranno prendere un taxi.

Le lamentele

«Sabato l’ultimo treno per tornare a Montemarciano è alle 20.01 – lamenta un residente che ha contattato il Corriere Adriatico –, siamo quelli messi peggio rispetto ad altri che almeno potranno tornare verso le 23, che comunque è sempre troppo presto. Siamo costretti a venire in macchina sperando di trovare un parcheggio». Controllando sul sito di Trenitalia, in effetti, intorno alle 23 c’è l’ultimo treno per molte località tranne che per Montemarciano. Per questo anche la scorsa estate erano stati attivati treni notturni speciali fino a San Benedetto e Rimini, con varie fermate e con partenza dopo l’una di notte. «Contatterò Trenitalia per capire cosa sia accaduto – spiega il sindaco Massimo Olivetti –, per il fine settimana i collegamenti ferroviari sono importanti, ne abbiamo bisogno. Intanto invitiamo quanti arriveranno in città in auto ad affidarsi ai bus navetta per evitare di congestionare il traffico». I treni speciali rappresentavano un servizio fondamentale per agevolare la circolazione, dal momento che Senigallia a livello logistico non ha parcheggi proporzionati ad un evento di questa portata, inoltre era anche un segnale per promuovere una mobilità ecologica e intelligente e per garantire gli spostamenti in sicurezza. Intanto da oggi a domenica sarà attivo dalle 18 alle 2 il servizio di bus navetta gratuito dai park scambiatori di Villa Torlonia e del Ciarnin, che faranno la spola con la stazione ferroviaria, e di via Abbagnano collegato con i Giardini Catalani. Ecco i big che si esibiranno dal vivo oggi. Sul palco della Rocca alle 20 Legacaster e alle 23.15 Dylan Kirk mentre sul palco centrale di piazza Garibaldi alle 21.45 è prevista l’esibizione di Pokey LaFarge, la star di quest’edizione direttamente dagli Stati Uniti. Le bancarelle del mercato settimanale di piazza Garibaldi si sposteranno stamattina in via dei Portici Ercolani, essendo la piazza occupata dagli allestimenti del Summer Jamboree.