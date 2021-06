Il Summer Jamboree si arricchisce di nuovi eventi, attesa per Greg, il burlesque e l'esclusiva nazionale per Pokey LaFarge

SENIGALLIA - Il Summer Jamboree 2021 sarà diverso ma si farà. Un ritorno atteso, desiderato dopo la pausa forzata del 2020. La XXI edizione del Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 è in programma a Senigallia dal 30 luglio all’8 agosto di questa estate 2021. Di nuovo insieme. Di nuovo Rock’n’Roll.



Il palinsesto annunciato a marzo si sta man mano evolvendo ed aprendosi un po’ di più rispetto a quello che era il programma iniziale. Ci saranno i grandi concerti ad ingresso gratuito (In piazza Garibaldi con modalità di accesso che verranno comunicate nei prossimi giorni) e tutti gli ingredienti per ricreare l’alchimia festivaliera, compresi il frizzante Burlesque, Cabaret, Music and Dance Show in programma al Teatro La Fenice; il Dance Show sul main stage con ballerini e campioni internazionali di danze swing; il Walk-in Tattoo tatuaggi “old school” non stop alla Rotonda a mare con accompagnamento musicale da venerdì 30 luglio a domenica 1 agosto; un Oldtimers park di sfavillanti auto americane pre 1969. Confermato anche il Rockin’ Village Vintage Market (dal 30 luglio all’8 agosto) in Piazza del Duca, Rocca Roveresca e Piazza Manni dalle 17 all’una, traboccante di memorabilia da collezione. Gli appuntamenti live (con posti a sedere e numero limitato di ingressi), quest’anno saranno concentrati su un unico palco, quello di Piazza Garibaldi, cuore pulsante del festival.

La programmazione dei live si aprirà sabato 31 luglio con una doppietta: l’energia di Cherry Casino and The Gamblers, band berlinese tra le più conosciute e richieste in tutta Europa, in esclusiva nazionale e a seguire le piacevoli armonie vocali e sonorità swing anni ’30 e ’40 dei Blind Rats. Uno show in stile “cabaret” aspetta i fan nella serata di domenica primo agosto. Sul palco saliranno infatti Greg and The Frigidaires. E sempre domenica sul palco di Piazza Garibaldi ci saranno ballerini internazionali e professionisti campioni del mondo di specialità. Martedì 2 agosto sarà la giornata dedicata al cinema con la proiezione in anteprima del documentario “Rock’n’roll is a state of the soul” all’Arena Gabbiano, ore 21,15.

Mercoledì 4 agosto sarà la volta del burlesque al Teatro La Fenice, ore 21 e 23. Tante professioniste del cabaret stile vittoriano si alterneranno sul palco. A cominciare dalla star Janet Fischietto. Protagoniste sulla scena saranno poi le Peekaboo, metri e metri di gambe pronte a far rivivere la Golden Age delle Chorus Girls con passi di authentic jazz e kick. Lo spettacolo sarà arricchito dall’esibizione Charleston di Valeria Bonfante, ballerina dall’età di 5 anni. A incorniciare questo show ci saranno i Good Fellas, house band amatissima del Festival e un featuring, un ospite speciale per la serata: Simone “Sugar Daddy”, cantante dei Blind Rats. Tra i concerti di punta del Festival 2021, un’incredibile esclusiva nazionale, che porterà in Italia Pokey LaFarge. Ecco il big emblematico di questa XXI edizione di Summer Jamboree, personaggio irresistibile che sarà a Senigallia giovedì 5 agosto.

