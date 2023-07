SENIGALLIA - La spiaggia di velluto si prepara ad accogliere il Summer Jamboree da sabato al 6 agosto. Nove giorni di musica e cultura dell’America degli anni ’40 e ’50. Grandi concerti ad ingresso gratuito, Dance Camp con i migliori insegnanti di ballo, l’esposizione di auto americane pre1969 in piazza Simoncelli oltre ad alcuni preziosi esemplari della Fondazione Nicola Bulgari al Foro Annonario e al centro commerciale Il Maestrale.



La novità

Novità assoluta il Fearless Devid Motordrome, datato 1937. Una gigantesca botte di legno dove far correre le motociclette. Lo faranno dal vivo tutti i giorni davanti alla Rotonda, che la sera ospiterà invece il dopo festival. Tanta musica e divertimento all’Hawaian Beach sull’arenile del lungomare Mameli, dove si ballerà con i piedi sulla sabbia. «Come Comune insieme alla Regione siamo felici di sostenere il Summer Jamboree – la dichiarazione del sindaco Massimo Olivetti, durante la conferenza stampa di ieri -. Ci impegniamo già dal mese prossimo a far sì che la collaborazione con tutti gli altri enti sia sempre più strutturale per trovare una stabilità definitiva». Angelo Di Liberto, organizzatore, ha annunciato: «Abbiamo creato un programma unico che contempla band iconiche e giovani talenti come Pokey Lafarge, che si esibirà il 3 agosto. Poi abbiamo The Di Maggio Bros, unica band italiana che fa parte della Rock & Roll Hall of Fame americana e un tributo da non perdere al mito di Johnny Cash con Jay Ernest». La musica dal vivo sarà sul palco di piazza Garibaldi e nel secondo allestito nel parterre della Rocca. «Inclusività, gioia e leggerezza è quello che cerchiamo di fare ad ogni edizione – ha aggiunto Alessandro Piccinini, organizzatore – per far star bene le persone, arrivando a tutti».

La scuola diffusa

Senigallia diventerà una scuola diffusa di ballo. In città saranno presenti i migliori insegnanti e ballerini al mondo con tante lezioni. Martedì 1° agosto, inoltre, ci sarà l’Hera Dance Contest, una vera e propria gara di ballo a coppie “open level” aperta a tutti. «Sosteniamo il Summer Jamboree perchè dà lustro anche a noi e ci permette di ampliare lo sguardo al mondo intero – le parole di Giacomo Falcioni, direttore generale della Bcc Fano -. Le Marche sono l’unica regione d’Italia al plurale, quindi, ancora di più è importante creare sinergie». «L’origine di questa presenza nasce dall’avere un amico in comune: Renzo Arbore – ha sottolineato Rossano Bartoli presidente della Lega del Filo d’Oro, sponsor etico -. Quello che affronta ogni giorno la Lega del Filo d’Oro non va dimenticato anche e soprattutto nei momenti di gioia che servono a tutti. Al nostro stand ci sarà una SmileChallenge da condividere sui social».

Il Burlesque

Il Burlesque sarà affidato a quattro artisti: la francese O’ De Mon Chèri, reduce da un successo martedì sera al Crazy Hourse di Parigi, l’inglese Eliza Delite, la spagnola Ruby Rudy e l’americano Russell Bruner. Si esibiranno al Teatro La Fenice il 4 agosto. Immancabile in centro il Rockin’ Village Vintage Market, con oltre 70 espositori, il Barber Shop, la postazione Tattoo e il 6 agosto il mercatino vintage.