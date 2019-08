Il Summer Jamboree nel vivo Tra i primi ospiti Ringo e lo chef La Mantia

di Mario Maria Molinari

SENIGALLIA - Tutto lo stile gioioso e sfavillante del Summer Jamboree 2019 oggi si presenta nella sua interezza e a pieno ritmo, fino a domenica 11 agosto, Ieri sono arrivati ospiti celebri per festeggiare la 20° edizione del festival. I primi a raggiungere Senigallia sono stati Ringo insieme a sua figlia Swami e la bellissima fidanzata, la pallavolista Rachele Sangiuliano. Con loro un nuovo ospite illustre è venuto a trascorrere le vacanze al Summer Jamboree è lo chef Filippo La Mantia.Da oggi si accende il Main stage al Foro; inizia il Dance Camp; si attiva lo spazio in piazza Garibaldi con palco live e record hop, Vintage Market, barber shop e hairstyling vintage American style, punti ristoro, lezioni di danza gratuite. Iniziano i dopofestival alla Rotonda a Mare. Il Rockin’ Village si arricchisce del Park Auto e moto d’epoca. Al palco della Rocca si balla live dalle 20 alle 3. Solo oggi speciale annullo filatelico di Poste Italiane per il Summer Jamboree #20 e la sera proiezione speciale al cinema Gabbiano di “Blackboard Jungle” in versione originale con sottotitoli. Treni speciali per il rientro notturno verso Rimini e San Benedetto. Da subito il Summer Jamboree apre la programmazione dedicata alla danza. La sera sul palco principale c’è il Dance Show con alcuni dei docenti, ballerini campioni del mondo di specialità. Tra il concerto live di Boogie Banausen e di Ray Collins’ Hot Club, dalle 22.45 alle 23.15, ci sarà il Dance Show. Protagonisti: Vincenzo Fesi, Moe Sakan, Peter Loggins, Katja Završnik, Isabella Gregorio & Pontus Persson. Con maestria e contagiosa vitalità, si esibiranno in passi, evoluzioni e coreografie anni Venti-Quaranta. Gli appassionati di ballo o semplicemente i curiosi potranno imparare direttamente dagli artisti che si esibiscono e dagli altri professionisti internazionali docenti nel Dance Camp, da oggi fino al 10 agosto. Le lezioni si svolgeranno alla Rotonda a Mare e al Teatro La Fenice, tutti i giorni dalle 11.10 alle 17.50.Tra le tante occasioni per ballare ci sono anche i Dopofestival alla Rotonda a Mare dalle 01 alle 04 e le lezioni gratuite ai Giardini della Rocca dalle 18 con Diana e Marco e in piazza Garibaldi dalle 19 con Roberto e Chiara.