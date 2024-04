SENIGALLIA Rock’n’roll e swing alla Rotonda tutto l’anno per un Jamboree senza stagioni. Il Comune, in vista della convenzione che verrà firmata a breve, ha chiesto di incrementare l’evento con delle tappe da inserire dall’autunno alla primavera. Intanto non ci sarà quest’anno la versione sul lago di Lugano mentre Parma non ha ancora confermato il Winter Jamboree. Senigallia potrebbe tornare l’unica protagonista del 2024. La versione invernale tornerebbe in città, nel caso di un mancato accordo con la città emiliana.



Tappe tutto l’anno



Il Comune di Senigallia non solo è pronto a riprendersela ma vuole andare anche oltre prevedendo, appunto, tappe fisse tutto l’anno alla Rotonda con workshop di ballo. In questi giorni è in fase di restyling il sito turistico del Comune, FeelSenigallia, dove spicca il Winter Jamboree nello spazio dedicato alla Rotonda. In realtà manca dal 2022. «Nei prossimi giorni ci sarà una conferenza stampa per presentare il sito rinnovato – annuncia Alan Canestrari, assessore allo Sviluppo economico e Amministrazione digitale -. Il Winter Jamboree? Potrebbe tornare ma non solo». Non aggiunge altro l’assessore sul Winter Jamboree perchè c’è una trattativa aperta tra gli organizzatori e la città di Parma. Quest’anno, inoltre, non ci sarà la versione del Summer Jamboree on the lake a Lugano. Gli organizzatori hanno proposto agli amministratori della città svizzera di farlo diventare biennale quindi potrebbe tornare nel 2025. Nonostante l’annuncio fatto ormai da tempo ancora non è stata firmata la convenzione triennale, tra il Comune e gli organizzatori, perché ci sono gli ultimi dettagli da definire anche oltre il Summer Jamboree, blindato fino al 2026, secondo l’accordo ancora da sottoscrivere. «Stiamo lavorando a tutto tondo su questo evento – prosegue l’assessore Canestrari – attendiamo anche di definire le tappe da programmare negli altri mesi dell’anno per incrementare il Summer Jamboree ma siamo in dirittura d’arrivo». L’esclusiva il Comune l’ha chiesta sull’evento principale ossia il Summer Jamboree, che si terrà quest’anno dal 27 luglio al 4 agosto. «C’è un legame forte con Senigallia – conclude Alan Canestrari – il Summer Jamboree è Senigallia e lo dimostra la volontà di tenerlo e incrementarlo. Che si facciano versioni in altre città vuol dire esportare il brand dell’evento, che rimane esclusiva di Senigallia, perché sarà e rimarrà sempre qui. Sono troppo legati Senigallia e il Summer Jamboree. E’ un vantaggio per entrambi».



L’atmosfera che strega



Il Comune non si attende folle di turisti tutto l’anno per continuare a ballare sulla musica dei mitici anni ’40 e ’50, dall’autunno alla primavera, ma diventerebbe un modo per far vivere quest’atmosfera tutto l’anno agli appassionati che magari torneranno in città in occasione di qualche tappa. Un modo per fidelizzare i turisti e legare ancora di più la città all’evento che l’ha fatta conoscere nel mondo. Non a caso è stato scelto come contenitore la Rotonda, che è il gioiello cittadino ma, al tempo stesso, ha limiti di capienza. Maggiori dettagli si potranno avere nei prossimi giorni o settimane, quando verrà chiuso l’accordo.