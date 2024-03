Emily Ratajkowski nei guai per la linea di costumi, decine di proteste: «Aspettiamo gli ordini da mesi, ridacci i soldi»

Non è un bel periodo per Emily Ratajkowski. Il suo brand è stato preso d'assalto dalle critiche dei fan e dei clienti.

Molte persone, infatti, non hanno ancora ricevuto gli ordini effettuati durante l'ultimo Black Friday (venerdì 24 novembre 2023) sul sito di Inamorata Swim: il marchio di costumi da bagno realizzato dalla supermodella statunitense.

La protesta dei clienti sui social

Tutto è iniziato a novembre, quando la pagina Instagram del brand ha pubblicato un post che annunciava uno sconto del 50% su alcuni dei capi in occasione del weekend di sconti.

In tanti hanno approfitatto dei buoni prezzi per acquistare nuovi capi d'abbigliamento, peccato che non sono riusciti ancora a indossarli visti che non sono mai stati consegnati. Da ben quattro mesi, infatti, i clienti stanno attendendo l'arrivo degli ordini e, le uniche cose che ricevono, sono soltanto le email che li informano di ulteriori ritardi della consegna.

«Sono passati quattro mesi e il servizio clienti ha assicurato con un'email formale che sarebbe stato consegnato al massimo il 5 marzo - ha scritto un clienti sulla pagina social del brand - A oggi non ho ricevuto ancora niente e nessuna informazione sulla spedizione. Un marchio orribile, restituiscimi i miei soldi a questo punto».

Un altro utente, invece, ha commentato infuriato: «Il tuo team ha promesso di spedire i miei articoli entro il 15 marzo. Ancora niente. Per favore inviateli, sono passati 4 mesi».