PESARO Identitario e promozionale, ecco il logo Made in Pesaro Capitale della Cultura. La Camera di Commercio ha investito 150 mila euro per il triennio 2023-2025 per la promozione della Capitale della Cultura e vuole continuare su questo solco.

Dunque 32.665 imprese della provincia potranno amplificare il messaggio di Pesaro24 in tutto il mondo. Il vice Presidente dell'ente camerale, Salvatore Giordano ha sottolineato: «Un logo che racconta un successo, il fatto che Pesaro sia capitale della cultura. Per il sistema produttivo è un’occasione di promozione e Camera di Commercio vuole essere in prima fila. Per questo finanzia le attività di Pesaro24 e vuole fare in modo che tutte le imprese possano essere canali promozionali dell’evento».

E ancora: «La prima occasione di promozione sarà a San Remo, nei giorni della kermesse canora, quando Pesaro 2024 sarà protagonista del Villaggio del Festival, dove Pesaro avrà una ribalta per tutta la durata della manifestazione. In autunno poi Pesaro ospiterà l'evento annuale di Mirabilia, organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche per mettere in collegamento e valorizzare aree accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale e ambientale, nonché caratterizzate dalla presenza di siti Unesco». Il sindaco Matteo Ricci ha sottolineato: «Made in Pesaro significa che il prodotto è stato fatto nella città Capitale della cultura. Questo ha un forte valore di promozione. Il nostro brand nei siti, cataloghi che verranno stampati e distribuiti a migliaia di clienti e fornitori in tutto il mondo, avrà un grande effetto moltiplicatore dal quale beneficiarne tutti: imprese, commercianti, artigiani, cittadini, territorio».

Vimini: «Molteplici vetrine»

L'assessore alla Bellezza Daniele Vimini ha aggiunto: «Il lavoro programmato, ha aperto molteplici vetrine internazionali che hanno coinvolto le aziende locali, che abbiamo da subito voluto rendere ambasciatrici della qualità di Pesaro 2024 nel mondo. Logo che, da oggi potrà essere usato nella comunicazione aziendale che raggiungerà, dalla provincia, tutto il mondo». Il sistema produttivo culturale e creativo è fondamentale per l'economia; nelle Marche, dall'ultima rilevazione condotta con Symbola, vale oltre un miliardo di euro e occupa 20.000 addetti. La spesa complessiva sostenuta da turisti con consumi culturali in Italia è pari al 44,9% della spesa turistica complessiva. Il presidente di Camera Marche Gino Sabatini rileva: «Da tempo il sistema camerale sostiene e incoraggia lo sviluppo economico legato alla cultura.

«Diventa difficile distinguere cosa nello sviluppo economico dei nostri territori non sia cultura: il made in è cultura, affonda le radici nella sapienza antica e nell'arte degli artigiani, l'ospitalità è cultura, lo sono le attività diportistiche e i percorsi della spiritualità. Come del resto fa stabilmente parte del nostro patrimonio culturale anche la cucina. Ovviamente anche il design avanzato, l'industria che promuove stagioni musicali, arti visive, spettacoli dal vivo e rendono le Marche un luogo più bello dove vivere, dove realizzare a pieno il concetto di benessere: lo stare bene a tutti i livelli».