Le vicende italiane dalle Brigate Rosse, all’eversione nera, il terrorismo internazionale e quell’incontro con Matteo Renzi in autogrill. La storia raccontata da chi era dietro le linee, ma anche dentro le linee: Marco Macini, agente segreto. Martedì 16 appuntamento organizzato dal Lions Club Urbino Pesaro Gabicce nella sede di Confindustria alle 17,30 per la presentazione del libro “Le regole del gioco” edito da Rizzoli. Carabiniere dal 1979, ha fatto parte della Sezione speciale anticrimine di Milano fino al 1984.

APPROFONDIMENTI IL PIANO Giro di vite sui pass del centro, l'assessore Belloni:«Hai il garage ma parcheggi in Ztl? Ti ritiro il permesso» IL DEGRADO Ex Cif a Pesaro, partono i lavori di pulizia degli interni devastati e inquinanti

Agente segreto poi, ha partecipato alle più importanti azioni di controspionaggio del Sismi e dell'Aise a contrasto del terrorismo fino al 2014. È stato responsabile amministrativo al Dis per il comparto intelligence fino al luglio 2021. Mancini alza il velo su quegli anni, ma non su tutto perché «ci sono segreti che potrebbero mettere in pericolo ancora oggi la sicurezza nazionale». Mancini ripercorre la storia partendo dalla canna della Smith & Wesson 38 special che sfiorava la nuca del terrorista di Prima Linea Sergio Segio. L'irruzione momento per momento nei covi delle Brigate Rosse.

Mancini racconta anche «Lo sguardo del terrorista di al-Qaida che incrociai a pochi metri dall'ambasciata italiana a Beirut, mentre stava cercando il punto giusto per farla esplodere piazzandoci 400 chili di esplosivo». Un attentato che sarebbe stato l’11 settembre italiano. Poi l'azione di contrasto nei confronti di servizi segreti russi che tentavano di penetrare l'Italia. Tutto questo grazie al "controspionaggio offensivo": un metodo affinato dall'agente segreto italiano Marco Mancini che lo ha messo in pratica con successo per molti anni. Lo 007 ha partecipato a operazioni cruciali per la sicurezza del nostro Paese fin dai suoi esordi nella Sezione speciale anticrimine dei carabinieri di Milano fondata dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa per combattere il terrorismo e poi come agente segreto dello spionaggio e del controspionaggio in Africa, nei Paesi dell'Est Europa e nel Medioriente allargato.