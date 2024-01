PESARO - Maggiori controlli dentro la Ztl anche per le auto full elettric di ultima generazione e una verifica certosina dei permessi rilasciati ai residenti. È questa la ricetta dell’assessore Belloni per armonizzare l’avvio della nuova raccolta di rifiutiIl riordino del perimetro Ztl del cento storico comincia da febbraio in avanti, non appena entrerà ufficialmente in vigore il nuovo sistema di raccolta differenziata con le ecoisole intelligenti. Una sorta di risposta a chi lamentava il taglio dei posti auto nel centro storico.

I controlli

E sulle polemiche per i posti auto che verranno a mancare l'assessore con delega alla Mobilità Enzo Belloni, commenta: «Più controllo e regole più certe per quei residenti che hanno uno o più permessi di sosta» . Il controllo che compete a ufficio comunale Viabilità, Aspes e polizia Municipale, si concentra su alcune segnalazioni e situazioni specifiche su cui anche il primo quartiere Centro ha chiesto di intervenire per individuare fra i richiedenti dei permessi dentro la Ztl, chi lascia l'auto in strada pur avendo il garage. Stop infatti all'utilizzo spropositato e improprio con auto ancora lasciate negli stalli di via Passeri o via del Teatro, dove già c'è una carenza di parcheggi,e magari chi parcheggia lo fa utilizzando in modo scorretto il permesso con disabilità di un proprio genitore o familiare.

Spazi a disposizione

«I residenti della Ztl - ricorda l'assessore Belloni- possono già parcheggiare nelle strisce blu del perimetro a ridosso del centro, tutti i giorni dalle 18 alle 10 del mattino successivo e dalle 13 alle 15 in orario di lavoro. Fra viale Trento e viale Battisti in zona mare e nell'area alle spalle del Tribunale, i residenti nella Ztl possono parcheggiare liberamente. Nell'assemblea pubblica del prossimo 17 gennaio per l'estensione delle ecoisole, arriveremo con una proposta organica che aggiunge altre zone a nord del quadrivio da destinare a parcheggi riservati per chi risiede fra via Cavour, via Passeri, via Mazzini e via Severini.

I divieti

«Nel frattempo diminuiscono anche le auto che circolano in centro storico, dal momento che si è vietato alle auto full elettric di transitare nella Ztl». C'è da aspettare invece per le telecamere di ultima generazione necessarie a blindare per intero la Ztl. «I dispositivi da sostituire o posizionare in 16 varchi aggiuntivi, non saranno a regime e funzionanti prima di inizio aprile - conferma Belloni- e rispetto ai vecchi dispositivi saranno in grado anche di intercettare l'ingresso non autorizzato degli scooter. Il vero cambio di passo però inizierà a dare frutti solo dalla primavera, quando ci saranno contestualmente alla mappatura dei varchi in ingresso e uscita più posti a beneficio dei residenti, che oggi lamentano una difficoltà nel trovare posto» .

Le revoche

Revocare permessi utilizzati impropriamente ed osservare regole più stringenti prima del loro rilascio è compito del comando di polizia locale . Si perché il rapporto secondo il consiglio di quartiere Centro è ancora un parcheggio ogni cinque permessi rilasciati.