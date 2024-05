TeatrOltre dedica un omaggio a Michela Murgia con una serie di eventi per non dimenticare una delle scrittrici più importanti e affascinanti dei nostri tempi, scomparsa il 10 agosto 2023 dopo una lunga malattia, che ha cercato di dare una svolta alla condizione femminile con il suo impegno intellettuale e i suoi libri.

La conversazione

A Pesaro, la “Notte Michela Murgia” inizia domani, 8 maggio, alle 19, dalla Sala della Repubblica del teatro Rossini, per la conversazione con Lorenzo Terenzi, marito della scrittrice. Alle 20,30 ci si sposta al teatro Sperimentale dove Antonella Questa, Valentina Melis, Teresa Cinque (interpreti) e Marta Dalla Via (interprete e regista) danno vita a uno spettacolo comico e dissacrante, “Stai zitta!”, mentre al Teatro Rossini (ore 22.30) è la volta di Accabadora di Veronica Cruciani, tratto da uno dei libri di Michela Murgia più letti in Italia negli ultimi anni (vincitore del Premio Campiello 2010), interpretato da Anna Della Rosa, in collaborazione con Associazione Percorso Donna nell’ambito del Festival Percorsi 2024. «I tentativi di ammutinamento di una donna verificatisi sui media italiani negli ultimi anni sono numerosi – scrive Michela Murgia – la pratica dello “stai zitta” non è solo maleducata, ma soprattutto sessista perché unilaterale. Che cosa c’è dietro questa frase? Per quale motivo tutti coloro che la ascoltano pensano si tratti di una reazione normale nella dialettica con persone di sesso femminile?».

La società contemporanea

Le “frasi che non vogliamo più sentirci dire!” contenute nel libro, offrono così l’occasione di raccontare in “Stai zitta!” la società contemporanea attraverso una carrellata di personaggi e di situazioni surreali. Dal mansplaining all’uso indiscriminato del nome proprio per le donne, passando per la celebrazione della figura “mamma e moglie di”, Questa, Melis e Cinque, guidate dalla sapiente regia di Dalla Via, sapranno coinvolgere il pubblico nella lotta contro gli stereotipi di genere, annullando già di fatto, con questo spettacolo, quello secondo cui “le donne sono le peggiori nemiche delle donne”.

Il romanzo premiato

“Accabadora” è uno dei più bei romanzi di Michela Murgia, edito da Giulio Einaudi Editore, nonché uno dei libri più letti in Italia negli ultimi anni (vincitore del Premio Campiello 2010): il testo teatrale è scritto da Carlotta Corradi su richiesta della regista che da subito ha pensato di farne un monologo partendo dal punto di vista di Maria, la figlia di Bonaria Urrai l’accabadora di Soreni. Michela Murgia racconta una storia ambientata in un paesino immaginario della Sardegna, dove Maria all’età di sei anni viene data a Bonaria Urrai, una sarta che vive sola e che all’occasione fa l’accabadora. La parola, di tradizione sarda, prende la radice dallo spagnolo acabar che significa finire, uccidere. Bonaria Urrai aiuta le persone in fin di vita a morire. Maria cresce nell’ammirazione di questa nuova madre fino al giorno in cui scopre la sua vera natura. È allora che fugge nel continente per cambiare vita. Info: 0721387621.