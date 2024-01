Pergola, il cane si perde e resta intrappolato nella tana di un animale selvatico: pala meccanica dei vigili al lavoro per ore per salvarlo

PERGOLA Il cane si era perso ed è stato il suo padrone che lo cercava a dare l’allarme. Questa mattina, intorno alle 8.30, nella zona di Montesecco un giovane del posto ha sentito provenire da sotto terra il lamento del suo cane e intuendo cosa fosse accaduto ha subito chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Il cane, infatti, era rimasto intrappolato nella tana di un animale selvatico, scavata nel terreno e protetta da una serie di sassi. Raggiungere l’animale non era possibile. Per questo è stato richiesto l’ausilio di una pala meccanica.

Vigili del fuoco per ore, poi la gioia

Snervante il tempo dell’attesa dell’arrivo del mezzo con il timore che il cane potesse non farcela. Poi è iniziato il lavoro di scavo fino a quando le bestiola non è stata raggiunta e poi tirata fuori dal buco in cui era caduta. Il cane è stato recuperato in buona salute anche se molto spaventato. Grandi manifestazioni di gioia per il suo padroni e per gli uomini che lo hanno liberato. I vigili del fuoco per portare a termine il salvataggio hanno lavorato fino alle 13, essendo l’intervento chiaramente delicato con la pala meccanica che è potuta arrivare solo fino a un certo punto.