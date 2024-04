Kim Kardashian, i suoi bikini con i colori della passione e la nuova stampa serpente

Kim Kardashian svela i nuovi scatti sensuali della campagna pubblicitaria di costumi da bagno del suo brand Skims. La 43enne imprenditrice e star di reality è stata immortalata dal celebre fotografo inglese Nick Knight con lo styling dell'editrice francese Carine Roitfeld. Lo stile richiama quello dei primi anni Duemila di Knight e dell'influencer, che andava in giro con la compagna di scorribande Paris Hilton, la ricca ereditiera che la fece conoscere al mondo prima del reality sulla sua famiglia “Al passo con i Kardashian”.

I colori della passione e la nuova stampa serpente

Negli scatti Kim indossa capi neri e rossi, che assomigliano a lingerie, e fa debuttare la nuova stampa serpente su bikini, monokini e vestiti da spiaggia.

La fondatrice del marchio ha anticipato una settimana fa la nuova collezione di costumi mentre era in vacanza con le sue sorelle alle Isole Turks e Caicos, nelle Bahamas.

Kim e Khloé Kardashian, 39 anni, si rilassavano sulla spiaggia indossando capi con stampa serpente: Kim in un bikini a triangolo e Khloé in un costume intero con scollo alto.

Le copertine con Nick Knight

Kim ha già lavorato con Knight per la focosa copertina del 2013 de L'Officiel Hommes, in cui posava sovrastata dalla schiena di Kanye West, allora suo fidanzato, e per quella del 2012 di V Magazine Spagna in cui sfoggia una pelliccia di piume.