Lola Glaudini accusa Johnny Depp di maltrattamenti, lui: «Sei un'idiota, stai zitta»

Si torna a parlare di Johnny Depp, che è stato nuovamente accusato di maltrattamenti nei confronti di una donna.

Questa volta a puntare il dito contro il divo del cinema è l'attrice stratunitense Lola Glaudini, che dopo 23 anni dall'uscita del film Blow ha raccontato di aver ricevuto un rimprovero da parte del collega per via di una risata. Lo ha raccontato in una puntata del podcast Powerful Truth Angels, durante il quale ha spiegato come fosse stata incaricata dal regista Ted Demme di scoppiare a ridere a una battuta di Depp.

Tuttavia, l'attore non l'ha presa benissimo, tanto da riprenderla con delle frasi poco carine sul suo conto.

Le parole di Johnny Depp

Lola Glaudini ha dichiarato: «Mi si avvicinò, mi puntò il dito in faccia e mi chiese chi c***o pensassi di essere". "Stai zitta, c***o. Sto cercando di recitare le mie battute e mi stai facendo deconcentrare. Sei una f*****a idiota. Oh, ora non è poi così divertente, vero? Adesso puoi stare zitta? Ecco, resta così: zitta».

Delle parole veramente molto dure, soprattutto per un'attrice che, al tempo, era riuscita a ottenere un ruolo molto importante dopo tanti anni di gavetta nelle produzioni indipendenti. Non conosceva Johnny Depp, ma era il suo idolo, e non poteva essere più felice di lavorare con lui.

La sua reazione la fece rimanere malissimo e ha raccontato che ripeteva a se stessa di «non piangere, non piangere, non piangere».

Il volto di Criminal Minds ha spiegato come, alla fine delle riprese di quel giorno, il collega la raggiunse per giustificarsi dicendo: «Sai, prima ero intrappolato nel mio personaggio, stavo facendo quel suo accento di Boston, ed ero confuso. Quindi sono un po’ teso e cose del genere. Volevo solo assicurarmi che fossimo a posto».

La reazione dell'attrice sarebbe stata impassibile, nonostante sul set avessero cominciato a comportarsi come se il problema fosse lei.

La replica di Johnny Depp

Non è tardata ad arrivare la risposta del protagonista della saga de I Pirati dei Caraibi. In una nota, il suo addetto stampa ha spiegato che l'attore dà moltissima importanza ai buoni rapporti col cast e con la troupe dei film in cui recita, per poi sottolineare come il racconto di Lola Glaudini sia completamente diverso dalle opinioni degli altri colleghi del set. Anche Samuel Sarkar, tecnico del suono di Blow, al fianco di Depp in moltri altri film, ha negato il racconto dell'attrice. Per via del suo mestiere, ascolta tutto ciò che avviene sul set e sostiene che un dialogo del genere non ci sia mai stato.