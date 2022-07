Cattolica, all'Arena della Regina iniziano gli eventi: da Irama a Johnny Depp con Jeff Beck. Il programma completo

CATTOLICA Un'estate da Regina. Apre la stagione dei concerti e degli spettacoli all'Arena della Regina di Cattolica. Si parte venerdi 8 luglio con Irama, a seguire sabato 9 luglio lo spettacolo di Pintus con apertura casse all'Arena ore 16, apertura porte alle ore 19 e inizio show alle 21. Già sold-out il live dei Pinguini Tattici Nucleari annunciato pochi giorni fa per il 13 agosto. Si tratta del terzo sold out all'Arena della Regina di Cattolica, ancora prima di salire sul palco con il primo spettacolo: un record nell'estate della ripartenza.

Da Venditti e De Gregori a Blanco

Il 15 luglio un altro grande ritorno all'Arena: Elisa. Il 16 luglio l'attesissima coppia di campioni Venditti De Gregori (sold out), il 21 luglio Jeff Beck con special guest Johnny Depp, il 23 luglio Achille Lauro, il 30 luglio Marracash, il 31 luglio Pattu Smith, il 6 agosto Blanco (sold out da mesi). Il 18 agosto lo spettacolo di Pucci, il 20 agosto il ritorno dei Litfiba e il 27 agosto Coez. Info e biglietti Pulp Concerti 329.0058054