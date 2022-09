Kate Moss e la prima collana di diamanti ricevuta in regalo da Johnny Depp. «La tirai fuori dal suo...»

I primi diamanti in regalo non si dimenticano mai. Soprattutto se a regalarteli è Johnny Depp, che ha scelto un modo non proprio da galateo per donarli alla sua fidanzata dell'epoca, Kate Moss. La modella inglese, torna a parlare della sua relazione con il divo americano, raccontando in un video su British Vogue, di quella volta in cui ha ricevuto una stupenda collana di diamanti. Niente cena romantica o fuochi d'artificio per creare l'atmosfera, ma sicuramente originale.

Diamanti per Kate Moss

«Quella collana di diamanti che mi ha regalato Johnny, sono stati i primi diamanti che ho posseduto. Li ha tirati fuori dalla fessura del culo» racconta Kate Moss, ricordando dell'abito bianco che indossava in una serata dedicata alla moda nel 1995, insieme alla collana che adornava il collo.

«Stavamo uscendo a cena e lui ha detto: 'Ho qualcosa nel sedere. Puoi dare un'occhiata?'» ha detto la Moss, che a quel punto ha infilato la mano nei suoi pantaloni e ha tirato fuori la collana di diamanti.

Kate sempre in difesa di Johnny

Le due celebrità si sono frequentate per 4 anni, dal 1994 al 1998, e recentemente la modella è stata una dei testimoni al processo per diffamazione tra la star di Pirati dei Caraibi e l'ex-moglie Amber Heard, in cui ha preso le difese del suo ex, contribuendo a fargli vincere la causa milionaria.

Kate Moss ha negato di essere stata spinta giù per le scale da Depp negli anni della loro relazione. «Stavamo lasciando la stanza, Johnny se n'è andato prima di me e c'era stato un temporale. Quando ho lasciato la stanza, sono scivolato giù per le scale e mi sono fatto male alla schiena» ha detto la modella in tribunale, sottolineando che l'attore fosse tornato indietro per aiutarla.