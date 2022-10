Amber Heard, l'ex di Johnny Depp è in bancarotta ed è fuggita in Spagna (sotto falso nome): le foto scoop

Amber Heard ha dichiarato bancarotta ed è fuggita in Spagna sotto falso nome. L'ex moglie di Johnny Depp, secondo quanto riportato il sito online del «Daily Mail», si sarebbe rifugiata con la figlia Oonagh Paige, di un anno e mezzo, a Costitx, un paesino dell’entroterra nella zona centrale dell’isola di Maiorca, usando un falso nome per avere privacy. Heard, 36 anni, si troverebbe lì dall’inizio dell’estate: non è chiaro se la diva di «Aquaman» intenda trasferirsi definitivamente in Spagna, ma ha venduto la sua casa in California e ha dichiarato bancarotta.

Nonostante la sua vita personale e professionale sia in subbuglio dopo i due processi (uno nel Regno Unito, l’altro negli Stati Uniti, in Virginia) ad alto tasso mediatico sui presunti abusi subiti per mano di Johnny Depp, in Spagna Amber è apparsa sorridente e rilassata. Lo scorso giugno, dopo sei settimane di tribunale, Heard è stata condannata a risarcire l’ex pirata per circa 15 milioni di dollari. Secondo Depp, l'ex moglie (la coppia è stata sposata dal 2015 al 2017) ha danneggiato la sua carriera con un editoriale apparso sul «Washington Post» nel 2018.

Oonagh, la figlia di Amber, è nata tramite maternità surrogata l’8 aprile 2021. Heard ha condiviso la notizia dell'arrivo della piccola attraverso un post del luglio 2021 su Instagram, cominciando con queste parole: «Sono entusiasta di condividere questa notizia con voi. Quattro anni fa, ho deciso che volevo avere un figlio». Nel suo messaggio, aveva poi raccontato il percorso che l’aveva portata a maturare la decisione di affrontare una gravidanza da sola, senza mai però fornire dettagli sul padre della bimba.

Heard non ha mai rivelato pubblicamente il nome del padre di Oonagh e nei post su Instagram con la sua bambina si è sempre definita «sia mamma che papà». Amber ha menzionato la figlia nella sua testimonianza durante il processo per diffamazione promosso contro di lei dall’ex marito Johnny all’inizio di quest’anno, dicendo alla corte: «Voglio andare avanti con la mia vita. Ho una figlia. Devo andare avanti. Voglio andare avanti. E voglio che anche Johnny vada avanti».