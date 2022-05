Johnny Depp, svolta nel processo con Amber Heard: Kate Moss pronta a testimoniare

Johnny Depp, nella battaglia legale contro l'ex moglie Amber Heard arriva una testimone eccellente: si tratta dell'ex fidanzata Kate Moss. La modella aveva infatti avuto una relazione con l'attore tra il 1994 e il 1997.

Kate Moss testimonierà domani in aula, in collegamento video con il tribunale di Fairfax, nell'ormai nota causa per diffamazione che Johnny Depp ha intentato contro Amber Heard. Sarebbe stata la stessa attrice a chiedere la deposizione di Kate Moss, che è stata giudicata ammissibile dai giudici.

APPROFONDIMENTI RITOCCHINI Barbara Berlusconi, com'è cambiata la figlia di Silvio:...

Amber Heard ha tirato in ballo Kate Moss nel corso della sua testimonianza del 5 maggio scorso, quando ha raccontato di un diverbio avuto con Depp nel marzo 2015 in cui ha preso a pugni in faccia l'attore per paura che questi spingesse sua sorella Whitney giù da una scala. In quel momento Heard avrebbe pensato a Kate Moss perché aveva sentito dire che negli anni '90, quando Depp e Moss stavano insieme, l'attore avrebbe spinto la modella giù dalle scale. Moss non doveva testimoniare perché il presunto incidente delle scale non era correlato all'attuale processo in Virginia. Ma la menzione della modella da parte di Heard ha aperto la strada al team di Depp per chiamarla a testimoniare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA