Hawaiian Party al Jamboree con i Los Lobos, Ringo, Greg e Max Paiella

di Mario Maria Molinari

SENIGALLIA - Oggi è il gran giorno dell’Hawaiian Party on the beach, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Questa sera, i leggendari Los Lobos suoneranno in esclusiva italiana per il XX Summer Jamboree. Sul palco in spiaggia sul Lungomare Mameli 178 all’altezza dell’Acquapazza saliranno anche I Belli di Waikiki e The Jolly Rockers con Greg & Max Paiella. Special guest dj Ringo da Virgin Radio e dj Tropicana Joe. La nuova formula proposta già dall’anno scorso, prevede un grande concerto a pagamento con artisti internazionali. L’Hawaiian Party on the beach è uno degli avvenimenti che ormai più caratterizzano il Festival.Una lunga notte di festa sulla spiaggia… para bailar la Bamba dal tramonto fino a notte fonda, a piedi nudi sulla sabbia. Alle ore 18 si apriranno i varchi per entrare in uno scenario da favola in riva all’Adriatico, per un evento caratterizzato da tanta spensieratezza, emozioni hawaiian style e divertimento musicale. Alle 20.30 i riflettori sul palco si accenderanno per i Belli di Waikiki, una delle band italiane più amate all’estero. Si presentano al ventennale del Festival con l’orginal combo che ha esordito nel 2001 proprio al Summer Jamboree. Per questa occasione speciale, arriverà da Austin del Texas il contrabbassista originale del gruppo, Tropicana Joe. Alle 22,30 il volume si alzerà per accogliere i Los Lobos. Un mix di Rock, Tex-Mex, Country, Folk, R&B, Blues e musica tradizionale spagnola e messicana, ovvero ‘la colonna sonora del barrio’. Quarant’anni di carriera, tre Grammy, il successo mondiale di “La Bamba”, i Los Lobos continuano a suonare con la stessa intensità ed energia di quando hanno iniziato nel garage nella East LA nel 1973 e che hanno profuso in migliaia di esibizioni in tutto il mondo. All’1 di notte largo all’hawaiian house band del Summer Jamboree: The Jolly Rockers con Greg & Max Paiella. Ironia, genialità e Rock and Roll con classici degli anni ’50: Louis Prima, Louis Jordan, Dean Martin, i Coasters, ma anche un omaggio ai Blues Brothers e ai grandi nomi che hanno segnato un’epoca. Dalle 18 Super DJset con grandi autorità musicali: Tropicana Joe & Terry Elliot e dalla mezzanotte all’ 1 di notte DJ di Virgin Radio: Ringo, e infine dalle 02.30, ‘DJs all night long’ con Ringo, Tropicana Joe, Big Papa Mac, Terry Elliot, At’s Crazy Record Hop.