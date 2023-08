SENIGALLIA In coda per assistere allo spettacolo, da brividi, del motordrome. La novità assoluta della 23esima edizione del Summer Jamboree, che sta riscuotendo grande successo. Uno show che in molti hanno finora visto solo nei film e per i più giovani qualcosa di davvero inimmaginabile. Lo spettacolo del Fearless Devid Motordrome, allestito in piazzale della Libertà, si svolge all’interno dell’unica struttura rimasta in Italia che fa parte di una ristretta cerchia di appena 20 esemplari in tutto il mondo.

L’attrazione

All’inizio del secolo scorso vennero ricreate all’interno di una gigantesca botte di legno, dal diametro di 10 metri e dall’altezza di 5 metri, le corse su motocicletta che si vedevano nei velodromi con pista di legno. Entrando in quella che, dall’esterno, sembra un’attrazione da Luna Park si può compiere un balzo indietro nel tempo di oltre un secolo, in un’epoca pionieristica dove le persone cominciavano ad abbandonare l’uso del cavallo, come mezzo di trasporto, a favore delle prime motociclette. Nello show si utilizzano moto Indian datate 1926. Elvis Presley si cimentò pilota del motordrome nel film Roustabout del 1964. La prima apparizione di questa struttura fu nel 1919 nello storico Luna Park di Coney Island a New York City. Il Fearless Devid Motordrome venne costruito in Olanda nel 1937 su richiesta di un team americano. La troupe viaggiò in Russia per un lungo tour ma, allo scoppio della Seconda guerra mondiale, fu costretta dai sovietici ad abbandonare tutto e a ritornare in America.

I russi fecero proprio il motordrome e cominciarono a portarlo in giro in tutti i Paesi della cortina di ferro, fino agli anni ’80 quando venne abbandonato in Sud Africa. Da lì fu riscoperto e riportato in Olanda. Il Summer Jamboree prosegue con tante attrazioni. Il main stage di Piazza Garibaldi risuonerà oggi alle 21.45 con i Senti-mentals, gruppo inglese Doo-wop, sciolto qualche tempo fa, che per rarissime occasioni si riunisce, come per questa edizione del Summer Jamboree. Seguirà alle 23.30, sulla pista da ballo in Piazza Garibaldi, un contest di ballo aperto a tutti. Alla Rocca alle 20, direttamente dagli Stati Uniti, Jay Ernest. Come di consueto l’hawaiian beach dalle 10 sul lungomare Mameli, il parcheggio delle auto d’epoca in piazza Simoncelli, il mercatino di piazza del Duca dalle 17 e a mezzanotte il Dopofestival alla Rotonda.