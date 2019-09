Scuola Pascoli, via i ponteggi. E i genitori sono preoccupati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Iniziate ieri le operazioni di rimozione dei ponteggi esterni alla scuola Pascoli, che in teoria potrebbero durare fino al 21 settembre. Questa la data prevista nell’ordinanza in pubblicazione da ieri, che ha messo in agitazione alcuni genitori. Non vorrebbero che i figli fossero costretti ad entrare a scuola passando sotto i ponteggi mentre li smontano e sono preoccupati per il caos viario. La preside Anna Scimone fa sapere che verificherà la data di fine lavori indicata nell’ordinanza, perché dal Comune le hanno garantito che tutto terminerà venerdì.