Marche fortunate: Lotto e SuperEnalotto regalano quasi 120mila euro a 4 ignoti giocatori

ANCONA - Giornata fortunata per i giocatori delle Marche: vinti, in quattro distinti colpi a Lotto e SuperEnalotto quasi 120mila euro. La vincita più alta è stata realizzata al Lotto ad Ascoli Piceno grazie ad una quaterna sulla ruota di Cagliari da 50.596 euro, a fronte di una giocata di 5 euro complessivi. A San Benedetto del Tronto sono stati vinti 12.500 euro con un ambo sulla ruota di Milano. Gloria anche al 10eLotto con un "9" da 45.000 euro centrato a Jesi, in provincia di Ancona, grazie all'opzione Extra. Infine, ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, vinti 10.000 euro con un "7".