SENIGALLIA È iniziato ieri il volantinaggio del sindaco Massimo Olivetti, nei negozi del centro storico, per annunciare divieti e modifiche in occasione del raduno europeo delle Harley Davidson, in programma dal 6 al 9 giugno. Il Comune, al termine di una lunga riunione organizzativa, ha predisposto ieri un vademecum riassuntivo, per commercianti e residenti delle zone coinvolte dall’evento, per informarli e per chiedere la loro collaborazione. Verranno allestiti blocchi di cemento, come per ogni grande iniziativa, per limitare l’accesso veicolare al centro storico e a una parte di lungomare, che diventeranno delle grandi isole pedonali accessibili solo ad alcune categorie e in determinate fasce orarie per i veicoli, anche per le operazioni di carico e scarico.

Le zone



L’alcol sarà consentito, ma con il limite di 5 gradi per l’asporto. Vietati i contenitori in vetro. «Insieme all’assessore al Turismo Simona Romagnoli ho iniziato a informare gli esercenti del centro nel pomeriggio - spiega il sindaco - perché ci saranno dei disagi che, informando prima la cittadinanza, speriamo di contenere. Abbiamo così predisposto dei volantini con le indicazioni principali, chiedendo la loro pazienza e collaborazione». Le zone interessate saranno il centro storico, il lungomare Marconi e le vie limitrofe, piazzale Morandi e il lungomare Alighieri. Il 9 giugno, invece, l’evento interesserà soltanto i giardini della Rocca Roveresca e piazza del Duca. Verrà potenziata la pulizia e la raccolta differenziata con almeno 150 contenitori.

«Per l’alcol e il vetro sarà emessa un’ordinanza – annuncia Olivetti – dove andremo ad introdurre un limite massimo di 5 gradi per l’asporto e il divieto dei contenitori di vetro nell’area interessata dall’evento. Per quanto riguarda gli spinatori, chi ha l’occupazione del suolo pubblico potrà chiedere il nulla osta per l’installazione. Ogni richiesta sarà valutata tenuto conto del piano d’emergenza». Previste tre linee di bus navetta collegate con i parcheggi scambiatori per chi arriva da nord, da sud e dall’interno. «I commercianti potranno aiutarci a divulgare queste informazioni – prosegue il primo cittadino – per evitare spostamenti in auto nelle vicinanza dell’evento, lasciando libere le strade per eventuali transiti di mezzi di soccorso e consentire alle persone di andare a votare nei seggi elettorali del centro».



La sovrapposizione



Già, perché ci saranno anche le elezioni. «Quando è stato organizzato l’evento ancora non si conoscevano le date delle elezioni europee - precisa il primo cittadino - a ogni modo questa concomitanza non mi spaventa perché il 22 settembre 2022, a una settimana dall’alluvione con la protezione civile ancora al lavoro, abbiamo avuto le elezioni. Se ci siamo riusciti in quella tragica circostanza ci riusciremo anche adesso». A proposito delle elezioni ieri il Comune ha dato comunicazione dello spostamento di cinque seggi elettorali. Nel dettaglio il 33 di Cannella viene trasferito in via definitiva presso la scuola materna di Roncitelli e i seggi 27-28-29-43, solo in quest’occasione, passeranno dalla Cesanella, dove ci sono i lavori in corso, alla scuola media Mercantini di via Cellini.