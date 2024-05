FABRIANO Era da pochi mesi diventato nonno per la prima volta, Valerio Spanu, 49 anni, originario di Iglesias, in Sardegna, ma residente da molti anni in provincia di Perugia: è morto ieri mattina in un tragico schianto contro un tir lungo la Ss76 Val d’Esino, nel territorio di Fabriano. L’operaio, manutentore interno dell’Eurospin Tirrenica, stava raggiungendo per lavoro un negozio di Forlì alla guida del suo furgone, quando ha tamponato un autoarticolato, incastrandosi sotto al rimorchio. Un impatto violentissimo. Per il 49enne, padre di 4 figli, non c’è stato nulla da fare.



La dinamica



L’incidente è avvenuto alle 10.45 all’altezza dello svincolo di Fabriano Est, in direzione Ancona. Gli automobilisti in transito hanno allertato il 112. Sul posto i vigili del fuoco di Jesi e Fabriano per cercare di estrarre il corpo dalle lamiere. In volo si è alzata l’eliambulanza, ma quando il personale del 118 è arrivato sul luogo dell’incidente ha potuto solo constatare il decesso. Il cuore di Valerio aveva già smesso di battere. I carabinieri del Comando di Fabriano, giunti sul posto per i rilievi, stanno ora indagando per cercare di ricostruire la dinamica. La Polizia locale si è occupata di gestire il traffico che, interrotto, è stato ripristinato solo tre ore dopo. Spanu lascia la moglie e quattro figli, tre maschi e una bambina di soli 5 anni, oltre al nipotino nato appena qualche mese fa. Da qualche tempo il 49enne aveva lasciato Panicale, borgo della provincia di Perugia, dove tra il 2014 e il 2019 era diventato consigliere comunale dopo essersi candidato a sindaco, per trasferirsi insieme alla sua famiglia nella vicina Magione.

Consigliere comunale per il M5s

Sostenitore dei Cinque Stelle, molto si era speso come consigliere nella lotta contro la realizzazione di un impianto di biogas nel Perugino. Nel ricordarlo l’amministrazione di Panicale ne ha apprezzato «l’umanità, la sincerità e la disposizione della collettività» come ha scritto in un messaggio di cordoglio il sindaco Giulio Cherubini. Ma la politica non era l’unico interesse di Spanu. Oltre a quello smisurato per la sua famiglia, Valerio coltivava un altro grande amore: quello per l’arte. Adorava dipingere, disegnare e creare sculture, era dotato di una grande manualità che riversava anche nel giardinaggio, tanto che lo scorso anno pubblicò persino un manuale dedicato alla costruzione di barbecue prefabbricati. Altri ne ha scritti sulle tecniche di vendita online. Estremamente intraprendente, era un uomo sensibile e solare, sempre pronto a spendersi per gli altri. I suoi funerali non sono ancora stati fissati, la salma è già stata restituita alla famiglia.