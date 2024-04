ASCOLI Corso Trento e Trieste verrà restituito alla città. Stasera, con inizio alle ore 21, è in programma la cerimonia di riapertura dell’importante arteria che taglia il centro storico da sud a nord. Saranno per la prima volta visibili a tutti le nuove luminarie. Lampioni scuri che ben si armonizzano con gli austeri palazzi ubicati lungo il corso. Per il taglio del nastro, l’amministrazione guidata dal sindaco Marco Fioravanti ha predisposto un vero e proprio spettacolo con la presenza dei figuranti della Quintana e l’esibizione della Fanfara dei bersaglieri e delle bande locali; per finire, il concerto della On Air Band.

Gru che vanno e vengono

I cantieri fanno ormai parte del quotidiano di Ascoli. La città si sta sottoponendo ad un profondo restyling per apparire più bella agli occhi di residenti e turisti. E questo particolare turnover è sotto gli occhi di tutti. Ieri, in piazza Arringo è stata smontata l’enorme gru che era stata posizionata proprio di fronte al municipio per la ristrutturazione post-sisma di un palazzo sul lato nord. Un’operazione che è durata diverse ore e che ha reso necessaria l’interdizione di una parte della piazza per garantire la sicurezza dei passanti. Era l’ultima gru rimasta lì. Ora sarà possibile partire con la riqualificazione della piazza, come annunciato qualche giorno fa dallo stesso sindaco. Per una gru che viene smontata, un’altra verrà innalzata. Accadrà lunedì prossimo in via della Rimembranza. Per questo motivo, è stata emanata una ordinanza dirigenziale, datata 9 aprile, con la quale l'amministrazione comunale ordina per il giorno 14 aprile, dalle ore 5 alle 17, l’adozione dei seguenti provvedimenti: per viale della Rimembranza (tratto che va dall’incrocio con Via Pretoriana fino all’intersezione di ingresso con la scuola di Architettura e Design) il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e l’interdizione alla circolazione veicolare e pedonale, con l’obbligo di garantire l’accesso e l’uscita ai veicoli dei residenti qualora ce ne fosse la necessità, previo accordo con la ditta e con la garanzia della piena sicurezza; per via Angelini-via Pretoriana l’obbligo di proseguire dritto per tutte le percorrenze all’intersezione con via Pretoriana fatta eccezione per i residenti/dimoranti; per via Pretoriana-viale della Rimembranza l’obbligo di proseguire dritto all’intersezione con viale della Rimembranza.