Gru e cantieri, scattano i divieti per le auto a Macerata: ecco dove e quando

MACERATA - Il Comando della Polizia locale di Macerata ha emesso due nuove e distinte ordinanze: la prima per consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione in via Verga mentre la seconda riguarda il montaggio di una gru edile in via Morbiducci.

Le tempistiche

Il provvedimento relativo ai lavori in via Verga sarà in vigore dal 9 al 20 aprile, con orario 0 – 24, e prevede in via Verga il divieto di transito con sbarramento, da civico 48 a intersezione con via Ungaretti, eccetto residenti e mezzi di soccorso, direzione obbligatoria a destra verso via Ungaretti, direzione obbligatoria a sinistra verso via Cardarelli, per tutti i veicoli, eccetto residenti da civico 48 a 52, impianti sportivi, Madison village. In via Ungaretti ci sarà il senso unico a salire da via Verga verso via Cardarelli per tutti i veicoli. Infine, nelle vie Cardarelli / Bartolini vigerà il divieto di transito eccetto residenti fino a intersezione con via Ungaretti, mezzi soccorso.

L'altra ordinanza

L’ordinanza che riguarda invece i lavori di montaggio di gru edile in via Morbiducci n. 49-51, sarà in vigore il 12 aprile dalle 9 all'una di notte e prevede: in via Morbiducci (tratto compreso tra via IV Novembre e via Valentini) il divieto di transito, divieto di sosta con rimozione coatta, nel tratto interessato dai lavori. In via IV Novembre inversione del senso di marcio con senso unico verso corso Cavour, fermarsi e dare precedenza per i veicoli che si immettono su corso Cavour. In via F. Corridoni: direzione obbligatoria a sinistra all’incrocio con via IV Novembre.