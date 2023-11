Gru pericolante nel cantiere della ricostruzione post sisma: allarme in centro a Tolentino

TOLENTINO - Pezzo di gru pericolante in un cantiere della ricostruzione post sisma: scatta l'allarme nel centro di Tolentino.

Intorno alle ore 13.30, in piazza Don Bosco, un passante ha infatti segnalato agli operai di un cantiere dove si sta provvedendo alla ricostruzione di un edificio danneggiato dal sisma, che un troncone della gru si era staccato, penzolando pericolosamente. Subito sono stati allertati i Vigili del Fuoco mentre la ditta edile si è prodigata per intervenire immediatamente e sistemare il pezzo della gru che si era parzialmente staccato. Tutta la zona è stata messa in sicurezza e gli alunni delle scuole sono stati fatti defluire, durante l’uscita dalle lezioni, senza problemi. Gli agenti della Polizia Locale hanno bloccato la circolazione per evitare complicazioni e per consentire di effettuare l’intervento necessario in tutta sicurezza.