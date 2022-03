Dopo 12 anni via la gru ex Marechiaro da Gabicce. L'annuncio del sindaco Pascuzzi fa felici tutti

GABICCE - Ormai, suo malgrado, era diventata parte integrante dello skyline di Gabicce. Ieri, l’annuncio del sindaco Domenico Pascuzzi: «La “famosa gru” ex-Marechiaro va giù per sempre». Finalmente, è stato il coro di molti operatori turistici, cittadini e vacanzieri che si sono visti impallare il panorama naturale unico per oltre 12 anni.

«Come promessomi, questa mattina sono iniziate le operazioni di smontaggio - ha spiegato Pascuzzi -. Dopo oltre 12 anni di presenza ingombrante, posso finalmente dare questa importante notizia per tutti i gabiccesi e i turisti che oramai si erano abituati a convivere con questa “scultura”. Dal 2015 ad oggi per fortuna il cantiere privato sta andando avanti, anche se con non poche difficoltà, e l’auspicio che faccio è che presto possa avviarsi una nuova importante attività che darà ancora più lustro al nostro borgo di Gabicce Monte. Dal mio insediamento, con la precedente giunta comunale, ci siamo subito preoccupati di far ripartire un cantiere fermo dal 2009. Ringrazio la proprietà per aver mantenuto l’impegno preso con me e con tutta l’amministrazione comunale. Gabicce Maremonte sempre più attrattiva e bella».

© RIPRODUZIONE RISERVATA