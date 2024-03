Rimini, lavoro non pagato in un cantiere edile. Operai salgono su una gru: «Saldateci o non scendiamo»

RIMINI - Sono saliti su una gru, oggi pomeriggio, per chiedere il pagamento di diverse mensilità alla società milanese che ha in appalto i lavori nel cantiere di Rimini in via Dario Campana. Si tratta di tre operai egiziani (inizialmente, con loro, c'era anche il titolare della società che sta svolgendo materialmente i lavori). Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, carabinieri e una ambulanza.

La negoziazione

Sul luogo di lavoro, una palazzina, sono arrivati anche i sindacati di settore della Cgil per convincere i tre operai a scendere dopo aver avviato la negoziazione con la ditta appaltatrice. «Ci dovete pagare o non scendiamo. Ci buttiamo» hanno più volte gridato. Poco dopo le 16.30 i tre operai sono stati portati in salvo, a terra, dal personale dei Vigili del Fuoco.