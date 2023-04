PESARO In piazza del Popolo ieri è “sbarcata” la super gru, con un braccio imponente che supera i 50 metri: un macchinario mai visto nel cuore del centro storico. Entra così nel pieno della sua operatività il cantiere dell’Agenzia del Demanio per la ristrutturazione e la messa in sicurezza dell’intero complesso dell’ex Intendenza di Finanza, che si snoda fra la piazza-via Branca e il retro su via Zongo.



Il sopralluogo



Oggi sopralluogo di Cristian Torretta, responsabile del Demanio sede di Ancona, che dovrà capire insieme al sindaco Matteo Ricci e all’assessorato alle Opere Pubbliche di Riccardo Pozzi, tempi e modalità per il prosieguo del cantiere, il tutto per creare il minor impatto possibile alle attività della piazza, già vincolate dall’imponente impalcatura sulle facciate ma soprattutto per programmare l’utilizzo della piazza in vista degli eventi della stagione estiva. Come dire, il centro storico si fa sempre più imbrigliato per la concomitanza di una serie di cantieri. Intanto sorpresa e curiosità all’arrivo della maxi gru intorno alle 12 di ieri. La super autoscala dell’impresa De Angelis, in arrivo da Fano, ha iniziato le “grandi manovre” per far arrivare dall’alto e dal lato opposto della facciata del palazzo, un altro braccio meccanico e altro materiale edile che serve all’installazione di una seconda gru, che però lavorerà dall’interno. «Con le operazioni di ieri e l’ausilio della gru – spiegano dal Comune – sono iniziate le operazioni per l’avvio del secondo step del cantiere, quello per il recupero del cosiddetto Cortile della Caccia». In pratica il grande braccio che ha tenuto incollati a naso insù le centinaia di pesaresi di passaggio in piazza del Popolo, è servito per far arrivare dall’altro lato del palazzo la seconda gru, che lavorerà solo dall’interno e rimarrà posizionata fino al completamento del cantiere di trasformazione, almeno fino al prossimo dicembre.



L’operazione



Per compiere questa delicata operazione la piazza sul lato di via Branca, è stata parzialmente transennata e il tutto è stato possibile grazie a un braccio lungo più di 50 metri, esattamente 52 metri. Mai si era vista, hanno osservato alcuni addetti ai lavori per conto del Demanio, una gru di tali dimensioni operare in un centro cittadino. I lavori ora si spostano negli spazi interni dello stabile e oltre al consolidamento interno è prevista anche la riqualificazione di quel cortile che confina con il Palazzo della Prefettura, dove oggi c’è il parcheggio ad uso degli uffici e dei servizi.