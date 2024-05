SENIGALLIA Si è spento a 80 anni il fotografo Roberto Polverari, per tutti Robertino. A novembre ne avrebbe compiuti 81, molti dei quali trascorsi dietro l’obiettivo della sua macchina fotografica. Numerose le mostre allestite in città dove era impegnato anche in politica.

«Robertino non era solo uno straordinario fotografo e un instancabile militante e dirigente della sinistra – il ricordo di Maurizio Mangialardi, capogruppo del Pd in Regione -. Era dotato di una profonda umanità, un amico e un compagno generoso, di cuore. Innumerevoli ricordi mi legano a lui: dalle Feste dell'Unità alle tante chiacchierate scherzose che animavano le nostre giornate. Ci mancherà moltissimo il suo sguardo sensibile e curioso, la gioia che sapeva trasmettere». «Lascia dietro di sé qualche miliardo di amici – ricorda il cugino Simone Tranquilli -, di foto, di libri e di battaglie per i diritti».