ANCONA Uscita Ancona Sud: comincia il viaggio tra voragini, avvallamenti e crepe sul manto bituminoso che dovrebbe accompagnare i ministri della Salute fino alla Mole Vanvitelliana. Già, perché a soli quattro mesi dal G7 sembra che l’organizzazione del vertice abbia cambiato idea. Non più l’ingresso in città da nord. Ma il Comune ha già impegnato i 2 milioni di euro della Regione per il lifting stradale che avrebbe dovuto interessare il restyling delle principali arterie che dalla Flaminia terminano al pentagono del Vanvitelli.

La corsa ai ripari



Un’impasse non ancora risolto, ma intanto il Comune è costretto a correre ai ripari. Tanto che le ruspe sono al lavoro da un paio di giorni alla Baraccola, in via Albertini, per dare un contegno alla superficie stradale. Ottantamila euro che bastano solo per quei 250 metri di asfalto. Briciole in confronto a quello che sarebbe necessario per riparare tutte le vie che i sette big e le rispettive delegazioni - in tutto 250 persone - dovrebbero affrontare per giungere a destinazione. Un percorso che abbiamo voluto sperimentare noi per loro, così da toccare con mano - anzi con gomma - tutte le criticità che si incontrano. E davvero, non sono poche.



Il dramma



Oltrepassata via Albertini, fino a ieri sotto i ferri, il vero dramma comincia all’ingresso dell’Asse nord-sud. Un primo avvallamento dà il benvenuto agli automobilisti con un effetto “sveglia” all’imbocco della rampa. Poi il tagadà lungo tutta la bretella. Rattoppi ormai agé, buche di forme e dimensioni diverse.

Un puzzle di bitume tra il più e il meno recente che, quasi fosse una sfida di abilità, mette alla prova le capacità dei provetti autisti. Viene da pensare ai volti dei ministri sballottati dentro le loro lussuose supercar. Terminato il livello 1 del videogame “guida ad Ancona”, il secondo muro arriva con via Bocconi. Tutto sommato una cerniera quasi di riposo, prima di riprendere a mettere sotto stress i pneumatici. Alla rotatoria di via Bocconi le delegazioni possono scegliere tra due alternative.Immettersi in via Martiri della Resistenza (livello hard), oppure lungo la Galleria del Risorgimento e poi proseguire per corso Stamira (livello pro). Le abbiamo testate entrambe. Cominciamo dalla prima opzione.



Le alternative



Via Martiri della Resistenza è un patchwork di catrame usurato, spaccato. In alcuni tratti sfondato, che prelude al peggio continuando su via De Gasperi. Poco prima del semaforo si estende un lungo tratto dove addirittura le crepe sono state ricoperte con un altro strato di bitume che, col tempo, è finito per evidenziare le stesse fessure su cui era stato fissato. In via Marconi la sinfonia si ripete senza soluzione di continuità. Ma, proprio come nei migliori videogame, il meglio arriva alla fine. Giunti finalmente alla Mole Vanvitelliana, l’asfalto a pelle di coccodrillo si spacca.

Le crepe sono larghe a tal punto che ci si potrebbe infilare un piede. Altro percorso: dalla Galleria del Risorgimento si prosegue su via Giannelli, giro intorno a Palazzo del Popolo, piazza Cavour e giù per Corso Stamira. La storia non cambia, seppure l’indice di malessere del manto stradale non raggiunge i vertici toccati da altre parti della città. Ma comunque non è presentabile alla parata delle autorità. Così come via XXIX Settembre, dove i rattoppi portano addosso il peso del tempo e dei camion che ogni mattina, da sempre, vi transitano. Per il Comune un vero grattacapo, che dovrà risolvere immediatamente. Quattro mesi volano.