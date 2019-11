Schianto tra auto in centro: donna ferita estratta dalle lamiere e traffico impazzito

OSIMO – Traffico in tilt oggi nel centro di Osimo per un incidente avvenuto di fronte al distributore Eni di via Marco Polo. Una Fiat Punto condotta un'osimana di 88 anni si è scontrata con un Fiat Scudo condotto da un 67enne anche lui di Osimo. La dinamica e la forza dell'urto ha fatto si che l’anziana conducente della Punto rimanesse intrappolata nelle lamiere, con intervento dei vigili del fuoco per liberarla.

LEGGI ANCHE:

Tamponamento tra tre auto vicino all'Ikea: lunghe code e traffico paralizzato

Auto contro un bus sulla rampa: coniugi all'ospedale, svincolo chiuso e lunghe code sull'autostrada

L’88enne ha riportato forti traumi ma non era in condizioni particolarmente gravi e quindi è stata trasportata al pronto soccorso di Osimo in codice giallo dall’automedica giunta dal Ss. Benvenuto e Rocco. Illeso invece il conducente del furgone. Sul posto due pattuglie della polizia municipale di Osimo per rilevare il sinistro e gestire il traffico. Ed è stato questo un problema critico per circa un’ora, con notevoli rallentamenti sull’arteria principale della città. Via Marco Polo è infatti la strada che porta all’uscita di Osimo in direzione Ancona e l’incidente di ieri verso le 10,30 ha quasi paralizzato la viabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA