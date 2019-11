Auto contro un bus sulla rampa: coniugi all'ospedale, svincolo chiuso e lunghe code sull'autostrada

CIVITANOVA - Scontro tra una macchina e un autobus in autostrada, una coppia finisce all'ospedale. Chiuso temporaneamente lo svincolo di Civitanova, qualche disagio per gli automobilisti e lunghe code da Sud verso Nord in A14. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata, pochi minuti dopo mezzogiorno, lungo la rampa di accesso dell'autostrada, in direzione Nord.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglia della polizia autostradale di Porto San Giorgio, una Jaguar si è scontrata con un autobus Roma Express. A bordo della vettura si trovava una coppia di anziani, 82 e 80 anni, residenti a Senigallia. Immediatamente dopo l'incidente, la cui dinamica è ancora da chiarire, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro e una ambulanza della Croce Verde. All'ospedale di Civitanova Alta, dopo le prime cure sul.posto, sono finiti i due anziani di Senigallia che si trovavano all'interno della vettura. Per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza lo svincolo di Civitanova, poco prima delle 12.30, è stato momentaneamente chiuso al traffico, sia in entrata che in uscita. Non sono mancati code e disagi, nel tratto autostradale compreso tra Civitanova e Porto Sant'Elpidio.

