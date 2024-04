Zuffa tra stranieri in piazza Roma, paura in centro ad Ancona: un arresto e due denunce

ANCONA - Momenti di panico nel tardo pomeriggio in pieno centro per una zuffa tra stranieri scoppiata in piazza Roma. Il bilancio è di un arresto e due denunce. A finire in manette, un 18enne asiatico che è stato sorpreso mentre ordinava da mangiare all’interno di un Kebab con una carta di credito sottratta ad uno dei litiganti.

A sedare la zuffa ci hanno pensato polizia e carabinieri con un intervento congiunto, su richiesta dei passanti spaventati dalla scena che si è consumata nel bel mezzo dello struscio pomeridiano.

Arrivati sul posto, agenti e militari hanno separato il gruppo di contendenti, ma nel prendere le generalità due di loro si sono ribellati e hanno rifiutato di mostrare i documenti.

Sono volati anche spintoni nei confronti delle forze dell’ordine e alla fine i due, un 30enne e un 39enne, sono stati fermati e denunciati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nel frattempo sono proseguite le ricerche perché gli altri litiganti si erano allontanati di corsa. Uno di loro, un 18enne asiatico, è stato trovato all’interno di un negozio che vende kebab in centro mentre pagava il conto con la carta sottratta ad uno dei soggetti coinvolti nella zuffa. Ai suoi polsi sono scattate le manette, con l’accusa dell’indebito utilizzo della carta.