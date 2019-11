Esce di strada e si ribalta nel campo, conducente miracolata: estratta dalle lamiere con lievi ferite

SANT'ELPIDIO A MARE – Tanto spavento ed un rocambolesco volo fuori strada ieri sera per una donna lungo la provinciale Fratte a Sant'Elpidio a Mare. Erano da poco passate le 21 quando l’automobilista, a bordo di un’utilitaria, ha perso il controllo, uscendo dalla carreggiata per finire ribaltata in un terreno agricolo sotto la sede stradale. Dopo una corsa di decine di metri, il veicolo si è ribaltato sulla fiancata sinistra e si è fermato.

Ad intervenire sul posto i militi della Croce azzurra di Sant’Elpidio a Mare, due mezzi dei vigili del fuoco per aiutare la ferita ad uscire dalle lamiere, i carabinieri della locale stazione. La donna è stata caricata in ambulanza e trasportata al pronto soccorso di Fermo. Le sue condizioni per fortuna non preoccupano: è stata miracolata.

