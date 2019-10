Urbino, l'auto esce di strada e poi cappotta sull'asfalto viscido, una coppia di coniugi estratta dalle lamiere

URBINO - Incidente stradale, verso le 10 di questa mattina: feriti due coniugi a bordo di un'utilitaria che, causa il manto bagnato dalla pioggia, a Villa Schieti, è uscita fuori di strada su una piccola scarpata per poi ribaltarsi di nuovo sull’asfalto con l’abitacolo sottosopra.

Mondolfo, lo scooter scivola sull'asfalto viscido: ragazzo 17enne all'ospedale

Sant'Elpidio a Mare, schianto frontale sulla Mezzina: in cinque all'ospedale

Si tratta di marito e moglie di circa 74 anni. Fortuna vuole che, nel capovolgimento, non siano state coinvolte altre auto di passaggio. Per liberare le due persone dal posto di guida e da quello di fianco sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Urbino ed il 118 ha portato loro i primi soccorsi prima di portarli, per cautela, al nosocomio della città ducale. A disciplinare il traffico e fare i rilievi i Carabinieri di Urbino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA