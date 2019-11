Ancona, incastrato nell'auto cappottata con il motore in mezzo alle gambe: grave ragazzo di 24 anni

ANCONA - Tremendo schianto questa notte ad Ancona poco dopo le 4: ragazzo di 24 anni grave.



Il giovane viaggiava sulla sua Ford Focus, quando, per cause ancora da chiarire, si è schiantato contro un albero in via Primo Maggio: l'auto è impazzita e si è cappottata sulla strada. Il ragazzo è rimasto intrappolato tra le lamiere con il motore incastrato tra le gambe. Immediato l'intervento dei soccorritori e dei vigili del fuoco. A questi ultimi è servito diverso tempo per estarre il ragazzo dalle lamiere, utilizzando motodivaricatore e cesoie idrauliche. Il 24enne è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette dal personale medico del 118: sarebbe grave ma non in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA