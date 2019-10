Ancona, auto finisce nel giardino di una casa e rimane a testa in giù: incubo per tre persone

ANCONA - Poteva finire in tragedia. Un'auto - una Ford Fiesta - che stava procedendo da via Quarnaro in discesa verso l'incrocio con via Dalmazia è finita dopo aver abbattuto un parapetto in mattoni - rimanendo in posizione verticale nel giardino di un condominio. Momenti di grande spavento, immediati i soccorsi. Dentro l'auto c'erano tre persone: davanti una donna e al suo fianco nel posto del passeggero il fratello (rispettivamente di 85 e 87 anni), dietro il figlio 55enne di lei. Impossibile per loro uscire dall'auto: decisivo l'intervento dei vigili del fuoco, sul posto anche l'automedica, la Croce Gialla e la polizia municipale con la via che è rimasta chiusa con le tre persone che sono state portate con cun codice di media gravità all'ospedale di Torrette.

L'intervento dei vigili del fuoco in via Dalmazia

Pesaro, sbanda, esce di strada e cappotta nel fossato: grave il fratello

San Costanzo, auto cappotta e finisce nel fossato: due ferite, una è grave

Sirolo, perde il controllo dell'auto e cappotta: donna finisce all'ospedale

Ultimo aggiornamento: 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA