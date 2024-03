SAN BENEDETTO Vele, scalinate e la scultura di una barca nella nuova piazza Montebello San Benedetto Una scalinata divisa da una barca in marmo, quasi a ricordare la barcaccia di piazza di Spagna oltre al quadrilatero di via Montebello coperto da vele che rimandano alle casate delle vecchie famiglie sambenedettesi. Quanto contenuto nel progetto, a firma dell’architetto Marco Bollettini, per la riqualificazione di piazza Montebello.

APPROFONDIMENTI IL RAGGIRO San Benedetto, la finta addetta della parrocchia distrae l'anziana, la complice le ripulisce casa: prese le ladre, tradite dall'auto ammaccata IL CORDOGLIO Muore a 47 anni la professoressa Simona Quero: insegnava lettere e storia. Lascia il marito e due figli

L’elaborato è andato al vaglio della maggioranza. Il progetto prevede la chiusura della strada che va da via Roma fino a via Pizzi. Un intervento sui sottoservizi quindi con allacci e condutture Ciip da rifare. Poi si interverrà in superficie andando a rifare la pavimentazione della piazza e arredandola con panchine accompagnate da alberi a basso fusto, due fontanelle, un impianto di illuminazione con pali che andranno a sorreggere le vele che faranno da copertura sull’intero quadrilatero. Le vele con un chiaro rimando alla storia della marineria sambenedettese, infatti avranno i colori e i simboli delle casate locali. Queste serviranno, oltre che ad abbellire e dare un tocco di cultura marinara, anche a creare ombreggiatura nelle giornate estive.

Un progetto che valorizza soprattutto l’attuale scalinata di via Palermo che oggi insiste in uno stato di profondo degrado. Rimarrà una scalinata laterale, mentre sull’altro lato sarà realizzata una discesa per i disabili e al centro troverà spazio la scultura di una barca stilizzata che di notte verrà illuminata. In questo modo si creerà un collegamento dalla piazza alla stazione più fruibile e bello rappresentando l’ingresso della città per chi raggiunge San Benedetto con il treno. Nei primi del Novecento in via Palermo la scalinata era in stile ottocentesco poi abbattuta sul finire degli anni 60, sostituita da una semplice rampa a tutta larghezza. Nel 1950 nello slargo esistente in via Montebello venne costruito il mercato coperto di frutta e verdura.