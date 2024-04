ASCOLI - La prima mezz’ora di sosta sarà gratuita, mentre la prima ora, di fatto, costerà solo 50 centesimi, su tutti gli stalli blu destinati alla Saba su corso Trento e Trieste e in piazza Santa Maria intervineas, con l’avvenuta riapertura al traffico, dopo la sistemazione di parcometri e segnaletica. Una sorpresa che arriva sulla scorta di un provvedimento definito già nel marzo 2023, su iniziativa del sindaco Marco Fioravanti, e in vigore in forma sperimentale fino al 30 giugno, salvo proroghe. In attesa del riscatto dei parcheggi previsto dal consiglio comunale all’inizio del 2025.

Un aiuto al commercio

La scelta, fatta a suo tempo proprio per andare incontro agli automobilisti e, indirettamente, anche ai commercianti del centro, era nata innanzitutto per sbloccare sin da subito la situazione divenuta complessa (a causa dei numerosi cantieri) su corso Vittorio Emanuele. E proprio in quella zona la gratuità sugli stalli blu per i primi 30 minuti di sosta era stata già attivata proprio dall’11 aprile di un anno fa ed è tutt’ora attiva. Ma, in realtà, quel provvedimento, nella sua completezza, includeva l’estensione della prima mezz’ora gratuita anche sugli stalli blu da attivare su corso Trieste e piazza Santa Maria intervineas una volta completata la riqualificazione dell’importante arteria del centro che l’attuale amministrazione comunale ha voluto portare a termine accettando la sfida e finanziando l’opera, per la prima volta dopo 40 anni di attesa, attraverso uno specifico mutuo.

Mezz’ora gratis

Adesso, dunque, una volta sistemata la segnaletica, anche la prevista gratuità per la prima mezz’ora di sosta entrerà in vigore. Grazie all’intesa raggiunta a suo tempo da Fioravanti con la Saba, adesso anche nei parcometri che si andranno ad installare su corso Trento e Trieste (per 20 posti complessivi) e su piazza Santa Maria intervineas (7 posti, misti e quindi utilizzabili anche dai residenti) si dovrà prevedere la possibilità di ritirare un ticket gratuito per i primi 30 minuti di sosta o, in ogni caso, si dovrà consentire l’utilizzo del disco orario. E di fatto, sempre su quegli stalli blu, chi vorrà sostare per un’ora si troverà a pagare solo 50 centesimi anziché un euro come da tariffa oraria prevista per le prime due ore. Vedendosi, quindi, scontare la prima mezz’ora. Gli automobilisti, dunque, una volta operativi i nuovi posti blu su corso Trieste e piazza Santa Maria intervineas, al pari di quanto già previsto in corso Vittorio Emanuele, potranno parcheggiare gratuitamente per 30 minuti in ognuna delle tre zone individuate. E, comunque, chi inserirà i soldi nel parcometro per sostare più tempo, si vedrà scontare dall’importo i 50 centesimi dei primi 30 minuti. Un ulteriore tassello, dunque, che l’Arengo aveva voluto inserire dopo la riduzione della tariffa oraria in tutti i parcheggi ad un euro per le prime due ore, ottenuta a seguito della trattativa tra il sindaco e Saba. L’effetto di questa sosta gratuita per la prima mezz’ora dovrebbe essere utile a tutti coloro che devono recarsi in centro per soste brevi, ad esempio per acquisti o commissioni, o comunque abbattere ulteriormente il costo della prima ora già ritoccato a un euro.

Lo scenario

Il provvedimento è attivato in via sperimentale fino al prossimo 30 giugno. Per poi alzare il sipario sulla procedura di riscatto dei parcheggi dalla Saba da parte dell’Arengo. Nel frattempo, con l’attivazione del nuovo varco elettronico in piazza Roma, dalle ore 20.30 di ogni sera e fino alle 7.30 del mattino seguente, sono consentiti il transito e la sosta lungo corso Trieste soltanto ai residenti. Con controlli serali della polizia locale per contrastare la sosta selvaggia.