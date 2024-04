FOLIGNANO Il sindaco di Folignano, Matteo Terrani, vuole vederci chiaro sulla vendita della società Sato alla Ciip (ex consorzio idrico). «Poichè il comitato Acqua buona per Folignano ha chiesto più tempo per presentare osservazioni sull’acquisizione della Sato - dice il sindaco - ho deciso di prorogare a martedì alle 13 il termine per presentare le osservazioni».

I dubbi

Intanto i sindacati Cgil, Cisl e Uil, esprimono «profondo sgomento» di fronte all'annunciata intenzione di acquisizione della società Sato e alla prospettiva di trasformazione in una società multiservizi, «snaturando così la sua natura di azienda a partecipazione pubblica nell'ambito idrico, con un'offerta di tre milioni di euro». Per i sindacati ciò che risulta particolarmente preoccupante sarebbe stata l'assenza di qualsiasi comunicazione durante gli ultimi incontri tra le rappresentanze sindacali e l'azienda stessa, riguardanti scelte di politica industriale che inevitabilmente influenzeranno occupazione e organizzazione del lavoro. «Tale mancanza di trasparenza viola il diritto all'informazione sancito dall'articolo 5 del CCNL Gas Acqua e del DLgs 25 del 2007 in attuazione della direttiva comunitaria 2002/14/CE. Da tempo l'azienda ha evitato il confronto sindacale su molte delle sue decisioni strategiche e organizzative, una situazione che riteniamo inaccettabile». Per i sindacati questa operazione finanziaria avverrebbe in un contesto di continui aumenti delle tariffe dell'acqua, a carico dei cittadini. «Rivolgendoci ai sindaci, in qualità di azionisti, chiediamo una valutazione attenta delle scelte strategiche della Ciip e di mantenere chiara la mission di azienda pubblica dell'acqua».

I contatori

Infine Ciip informa che operatori di Easy Servizi, in possesso di tesserino identificativo, sono autorizzati alla lettura dei contatori. Per informazioni contattare 800216172.