MACERATA E luce fu. Il centro di Macerata si è vestito a festa per la stagione estiva grazie all’impegno dell’Associazione commercianti centro storico presieduta da Giuseppe Romano. L’altra sera la prima accensione con il sindaco Sandro Parcaroli, gli assessori Andrea Marchiori e Oriana Piccioni e alcuni rappresentanti dei negozi che hanno contribuito alla spesa per addobbare la città.

Le novità

Doppia la novità infatti rispetto allo scorso anno: non solo le luci si snoderanno su tutte le vie del centro, ma la spesa sarà anche interamente sostenuta dai commercianti (96 dei 112 iscritti all'associazione). «Per la prima volta - sottolinea il presidente Romano - tutti i commercianti del cuore cittadino si sono uniti per sostenere economicamente l'allestimento delle luminarie d'estate per tutto il centro storico. Mentre lo scorso anno avevano interessato solo corso Matteotti e via Gramsci, la cui spesa era stata sostenuta dall’amministrazione comunale, quest’anno l’iniziativa non peserà sulle casse dell’ente perché sarà interamente a nostro carico».

Le strade

Le luci si sono accese in piazza Annessione, via Garibaldi, via Tommaso Lauri, corso Matteotti, vicolo Ferrari, via Don Minzoni, via Gramsci, via Crescimbeni, corso della Repubblica, le scalette e via De Vico. Ogni negoziante ha quindi versato la sua quota per sostenere la spesa totale che ammonta a circa diecimila euro. «Allieteranno il passeggio in centro fino al 30 novembre - aggiunge Romano -. Poi per il periodo invernale subentreranno gli addobbi di Natale a cui lavoreremo in seguito. È il nostro modo di accogliere chi sceglierà Macerata. Ringrazio il sindaco Parcaroli e l’assessore Marchiori che hanno supportato il nostro progetto. Ma le novità non sono finite qui, perché abbiamo in serbo diverse sorprese anche in vista dei mercatini francesi con addobbi ad hoc per la manifestazione».

Prossimo appuntamento

Il prossimo appuntamento organizzato dall’associazione è infatti quello con i mercatini francesi che si terranno dal 19 al 21 aprile prossimi. Le bancarelle saranno allestite nelle piazze della Libertà e Vittorio Veneto. L’evento si terrà il venerdì dalle 12 alle 20, sabato e domenica dalle 9 alle 20. «Oltre 40 le bancarelle e circa 50 operatori - dice Romano -, il cuore della nostra città sarà animato per tre giorni, offrendo opportunità uniche per gli albergatori, i ristoratori e l'intero comparto commerciale. Questa iniziativa, già consolidata in 25 città dell'Italia centro-settentrionale, diventa ora parte integrante del panorama maceratese, portando con sé un'atmosfera vivace e una varietà di proposte commerciali. Un aspetto significativo è il fatto che l'organizzazione di questo evento non comporterà alcun onere per l'amministrazione, anzi, si tradurrà in benefici attraverso gli oneri del suolo pubblico. Questo successo organizzativo è il frutto di una collaborazione efficace tra l'associazione e l'amministrazione cittadina. Questo evento non solo promuoverà l'attività commerciale, ma arricchirà anche la vivacità e l'identità di Macerata, consolidandola come destinazione di risonanza nazionale per eventi culturali e commerciali. Un trionfo che rafforza il legame tra gli operatori e la nostra amata città».